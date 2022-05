Na de eerste twee vrije trainingen in Spanje is Charles Leclerc te spreken over de kwalificatiepace van Ferrari, maar hij weet ook dat de F1-75 in de lange runs nog niet goed genoeg is om Red Bull te verslaan.

Leclerc sloot de vrijdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya als snelste af. Hij was in de eerste vrije training ook al de snelste, maar vond in de late middagsessie nog eens twee tienden om tot een rondetijd van 1:19.670 te komen. Dat was slechts één tiende sneller dan George Russell, wiens teamgenoot ook weer op een tiende daarachter stond. Max Verstappen klokte de vijfde tijd op drie tienden, maar de lange run van de Red Bull zag er een stuk sterker uit dan die van Mercedes en Ferrari, zag Leclerc ook.

“We hebben vannacht veel werk te doen”, zei Leclerc na afloop van de trainingen op vrijdag. “We zagen er sterk uit in de korte runs, maar de lange runs zien er erg lastig uit op dit moment.” Ferrari moet dan ook flink aan de bak om ‘een beetje snelheid’ te vinden voor de race, stelt de Monegask.

Voorlopig lijkt het wel weer een situatie te kunnen worden zoals in Miami, waar de Ferrari’s in de kwalificatie sterk waren maar op racepace verslagen werden door Max Verstappen. Leclerc acht de kans aanwezig dat het ook op het hete Circuit de Barcelona-Catalunya zo gaat lopen. “Ik zou het geen angst noemen, maar het is zeker een prioriteit om dat te verbeteren. Op dit moment zijn we gewoon niet sterk in de lange runs”, concludeert de kampioenschapsleider.

Foto: Motorsport Images