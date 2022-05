Veel Formule 1-teams en coureurs hebben uitgekeken naar de Grand Prix van Spanje. Niet alleen omdat het bekend terrein is voor de teams dankzij de testdagen van februari, ook omdat dit dé gelegenheid is om met grote updatepakketten te komen om te zien of zij stappen vooruit kunnen zetten ten opzichte van de concurrentie. FORMULE 1 zet alle updates van de Formule 1-teams in Spanje op een rijtje.

Ferrari

Foto: Scuderia Ferrari Press Office

Ferrari gaat aan de leiding in beide kampioenschappen en was een van de weinige teams dat dit seizoen nog geen echte updates had meegenomen, maar in Spanje heeft de Scuderia flink uitgepakt. Zo heeft Ferrari volgens het FIA-document de vloer van de F1-75 aangepast, wat niet specifiek voor het Circuit de Barcelona-Catalunya is, en heeft het team een andere achtervleugel die meer downforce genereert, wel specifiek voor dit circuit, met zich meegebracht. Daarnaast heeft Ferrari een nieuwe rear corner voor de vloer meegenomen, onderdeel van de algemene ontwikkeling van de bolide.

Red Bull

Foto: Red Bull Content Pool

Bij Red Bull wisten ze al snel dat de RB18 goed is, maar met een stevig dieet nog beter kon zijn. Het eerste updatepakket om het gewicht te reduceren werd in Imola geïntroduceerd, in Spanje gaan zij daar nog een stapje verder in, gaf Max Verstappen aan bij de persconferentie. Echte updates waren er dan ook niet, benadrukte hij. Red Bull heeft een nieuwe voorvleugel meegenomen, wat vooral voor dit circuit aangepast is om meer belasting op de voorvleugel te genereren. Daarnaast is de vloerbody aangepast.

Mercedes

Foto: Motorsport Images

Voor Mercedes wordt het lastig om de data van de testdagen te vergelijken. De W13 had destijds nog de gebruikelijke sidepods, maar bij de testdagen in Bahrein zag de W13 er plots heel anders uit. Teambaas Toto Wolff sloot onlangs niet uit dat het afstapt van de ‘sidepodloze’ W13 en weer terugkeert naar die Barcelona-spec, maar voor nu heeft het Duitse team enkele updates voor de sidepodloze W13 meegenomen in de hoop het porpoising, het gestuiter van de bolide, te verminderen. Mercedes heeft een nieuwe endplate voor de voorvleugel, vloerbody, vloerrand en, net als Ferrari, rear corner uit de vrachtwagens gehaald.

McLaren

Foto: Motorsport Images

McLaren-fans hebben dit weekend iets om naar uit te kijken, aangezien McLaren van alle Formule 1-teams de meeste updates heeft meegenomen naar Barcelona. Op het document van de FIA heeft McLaren maar liefst tien aanpassingen aan de MCL36 aangegeven. Het gaat om een nieuwe voorvleugel, voorwielophanging, front corner, vloerbody, motorkap (onderdeel van de nieuwe sidepods), koellamellen, achtervleugel, rear corner, luchtinlaat bij sidepod en diffuser.

Alfa Romeo

Foto: Motorsport Images

Alfa Romeo komt aardig in de buurt van McLaren qua aantal updates: het Zwitserse team meldt namelijk acht nieuwe onderdelen voor de Formule 1-race in Spanje. Het boodschappenlijstje van Alfa Romeo: een nieuwe voorvleugel, voorwielophanging, twee aanpassingen aan de motorkap, vloerbody, koellamellen, achterwielophanging en achtervleugel. Daarmee hoopt het team de sterke prestaties van de afgelopen races voort te kunnen zetten en het Mercedes lastig te maken.

Alpine

Foto: Motorsport Images

Alpine heeft dit seizoen al enkele updates meegenomen en doet dat ook in Spanje, de thuisrace van Fernando Alonso. Zij hebben een nieuwe achtervleugel meegenomen die volgens teambaas Otmar Szafnauer ‘veel efficiënter’ is dan het vorige design, evenals een nieuwe endplate voor de voorvleugel en twee aanpassingen aan de rear corner.

AlphaTauri

Foto: Motorsport Images

AlphaTauri is wat tegenvallend aan het nieuwe seizoen begonnen en staat slechts zevende bij de constructeurs. Er moet nog veel gebeuren voordat het team weer stevig in de punten kan rijden, maar een grote sprong zullen zij dit weekend waarschijnlijk niet maken. AlphaTauri heeft namelijk slechts één update gemeld op het FIA-document: zij gaan enkel voor een nieuwe achtervleugel, specifiek voor dit circuit.

Haas

Foto: Motorsport Images

Haas F1-teambaas Günther Steiner maakte voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje al bekend dat het team nog even geduld heeft met updates. Zij willen eerst de VF-22 beter begrijpen en dus zal er pas over ‘vier of vijf races’ een ‘goed upgradepakket’ komen. Voor de race in Spanje heeft het Amerikaanse team dan ook als enige géén updates meegenomen.

Aston Martin

Aston Martin staat slechts negende bij de constructeurs en weet dat er een hoop werk aan de winkel is om weer steviger in het middenveld te komen. Daarom heeft ook dit team een flink pakket aan updates meegenomen naar Barcelona. Dusdanig dat de AMR22 niet meer te herkennen is en het meer een B-spec is. De bolide wordt nu zelfs gekscherend de ‘groene Red Bull’ genoemd. Zo lijken de sidepods, voorheen nogal breed en lang, verdacht veel op de smallere, strakke variant van de RB18 en is de vloer flink aangepast. Bovendien moesten hierdoor de koellamellen verplaatst worden en zijn die, net als Red Bull, op de motorkap te vinden. Tevens heeft Aston Martin een nieuwe achtervleugel, drie aanpassingen aan de vloer en een aangepaste halo, om de luchtstroom te verbeteringen, doorgegeven.

Williams

Foto: Motorsport Images

Williams staat met drie punten stijf onderaan en heeft de afgelopen races al geprobeerd het gewicht van de bolide te reduceren door wat verf te schrapen en daarvoor puur koolstofvezel in de plaats heeft gebracht. Voor de Grand Prix van Spanje heeft Williams de voorvleugel, achtervleugel en rear corner aangepast.