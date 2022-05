Charles Leclerc heeft ook in de tweede sessie van de dag laten dat Ferrari klaar is voor de Grand Prix van Spanje. De Monegask bleef op het Circuit de Catalunya de twee verrassend snelle Mercedessen voor, Max Verstappen sluit de dag af als vijfde snelste.

De sessie is pas 10 minuten onderweg als Valtteri Bottas stilvalt op het rechte stuk. De Fin heeft zich dan net in de top-10 genesteld maar vlak na start/finish is er een plof zichtbaar achterin de Alfa Romeo. Bottas moet zijn auto achterlaten in bocht 1 en kwam in het vervolg van de sessie niet meer in actie.

Het is eigenlijk constant druk op de baan, de combinatie van updates en kwalificatieomstandigheden (zaterdag vindt deze plaats om 16.00 uur) maakt dat een uur eigenlijk tekort is en dus optimaal benut moet worden. De kwalificatiesimulaties zijn 20 minuten voor het einde van de sessie afgerond en leveren een toch wel verrassend beeld op.

Dat Leclerc bovenaan staat is niet opmerkelijk, de P2 en P3 van George Russell en Lewis Hamilton des te meer. De Mercedes oogt op topsnelheid een stuk stabieler, het stuiteren lijkt een stuk minder te zijn en dat zou een enorme opsteker zijn voor het geplaagde topteam. Achter de Mercedessen en Carlos Sainz staat Max Verstappen op de vijfde stek. De wereldkampioen kent verder geen noemenswaardige vrijdag, hij werkt in de slotfase van de sessie nog een longrun af waarbij hij vergelijkbare rondetijden rijdt als de concurrentie.

Duidelijk is wel dat het zondag weer een ouderwets potje bandenpoker belooft te worden. Het is heet op de baan en dat heeft in combinatie met het ruwe asfalt zijn weerslag op de banden. Zowel Leclerc als Verstappen rijden longruns op de mediumbanden en maken melden van flinke slijtage. De derde en laatste vrije training is morgen om 13.00 uur gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur.

Uitslagen GP Spanje 2022 - 2e Vrije Training