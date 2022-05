De FIA gaf Aston Martins ‘groene Red Bull’ vanmiddag groen licht na grondige inspecties, maar Red Bull lijkt het er niet bij te willen laten zitten. Volgens adviseur Helmut Marko heeft Red Bull namelijk bewijs dat Aston Martin data heeft gedownload van het team om tot de RB18-kloon te komen.

Bij Red Bull leken ze nog wel lacherig om te kunnen gaan met de ‘groene Red Bull’, zoals de B-spec Aston Martin gekscherend genoemd wordt, gezien de groene blikjes Red Bull op de pitmuur in de eerste vrije training. Maar waar de zaak als het aan de FIA – dat een grondige inspectie heeft gedaan – ligt afgedaan is, maakt Helmut Marko duidelijk dat zij er niet blij mee zijn dat Aston Martin met de RB18-kopie is komen opdagen.

Lees ook: Nieuwe kopieer-rel in F1? Aston Martin komt met ‘Groene Red Bull’ op de proppen

Foto: Motorsport Images

Pijnpunt daarbij is met name de transfer van aerodynamisch topman Dan Fallows. Fallows was tot medio 2021 in dienst van Red Bull, waar hij chef aerodynamica was. Toen maakte Aston Martin bekend hem te hebben aangetrokken. Red Bull stak daar een stokje voor en stapte naar de rechter. Beide partijen stonden tegenover elkaar, maar in januari dit jaar was er witte rook: Aston Martin en Red Bull hadden een akkoord bereikt en Fallows mocht op 2 april bij Aston Martin beginnen.

Dat de Aston Martin er nu dus bijna identiek uitziet als de Red Bull, wekte argwaan van laatstgenoemde team. “Volgens de huidige regels is kopiëren inderdaad niet verboden, maar je moet er ook rekening mee houden dat er zeven mensen bij ons zijn weggekaapt”, zegt Marko in gesprek met Sky Deutschland. “En dat onze hoofd aerodynamica voor een onevenredig hoge vergoeding naar Aston Martin is gehaald.”

Lees ook: FIA geeft groen licht voor ‘groene Red Bull’ van Aston Martin na grondige inspectie

“Er zijn nog een paar feiten die we controleren. Maar we zullen de zaak in detail bekijken”, waarschuwt Marko Aston Martin. Bovendien maakt Marko duidelijk dat Red Bull bewijs heeft dat het niet volgens de regels is gegaan. “Het is niet alleen Dan Fallows, er zijn aanwijzingen dat er data zijn gedownload”, aldus Marko. “Dan Fallows was met gardening leave (verplicht verlof, red.). Wat er in zijn hoofd omgaat… Kopiëren zelf is niet verboden. Maar kan je kopiëren zonder documenten en dan tot zo’n gedetailleerde kloon van onze auto komen?”, vraagt Marko zich retorisch af.

Deze uitspraken zullen niet goed vallen bij Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, wiens team onder de naam Racing Point ook al beschuldigd werd van het kopiëren van Mercedes. Hij haalde toen in een lange videoboodschap uit naar de concurrentie. Strolls team kreeg in 2019 een aftrek van vijftien punten en moest een boete van 400.000 euro betalen.