Leclerc dacht dat Grosjean crash niet had overleefd: ‘Had weinig hoop voor hem’

Ferrari-coureur Charles Leclerc vreesde direct na Romain Grosjeans horrocrash van afgelopen weekend voor het leven van de Fransman. “Ik had niet veel hoop voor hem.”

Dat vertelt Leclerc in gesprek met de BBC. “Gelijk toen ik de crash in mijn spiegels zag, was ik me er van bewust dat het extreem ernstig was. Ik dacht eigenlijk gelijk het ergste”, geeft Leclerc toe.

“Als ik eerlijk ben: ik had niet veel hoop voor hem”, zegt Leclerc, voor wie de minuten in onzekerheid over Grosjeans lot ‘als uren’ voelden. “Ik maakte me ook flink zorgen over de boordradio.”

Onderweg terug naar de pits kon Leclerc vanuit bocht negen, tegenover de plek van het ongeluk bij bocht drie, de directe nasleep van de crash zien. “Ik zag toen de vlammen en het vuur.”

Eenmaal terug in de pits en uit de auto, hoorde Leclerc vervolgens pas dat Grosjean nog leefde. “Na wat ik zag vanuit bocht negen, kon ik dat bijna niet geloven.”

