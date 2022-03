Charles Leclerc leek in Saoedi-Arabië op weg naar de tweede pole op rij. Maar de Monegask werd aan het einde van Q3 verrast door de snelle ronde van Sergio Pérez in de Red Bull. De Mexicaan dook 0.025 seconden onder de tijd van de Ferrari-coureur.

De snelle ronde in het tweede deel van Q3 voelde goed volgens Leclerc. “Ik ben eerlijk gezegd erg blij met mijn ronde. De hele kwalificatie draaide om de auto op de baan te houden en geen fout te maken, want fouten zijn hier erg kostbaar”, zegt Leclerc die eerder op zaterdag in de derde vrije training de muur raakte.

“In Q3 ging ik er gewoon voor in de tweede run. Alles kwam daar goed samen”, vervolgt Leclerc, “maar ik had zeker niet verwacht dat ‘Checo’ (Pérez, red.) met zo’n rondetijd zou komen. Hij heeft geweldig werk geleverd. Zondag is er weer een dag, hopelijk hebben we een goede start”, besluit de Monegask.