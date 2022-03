Na een seizoen waarin Ferrari mee kon doen om de podiumplaatsen hoopt Charles Leclerc dat het team dit jaar zal strijden om de zeges. Vijf zeges zouden dan al voldoende zijn: “Dan kan je al wereldkampioen worden.”

Ferrari klom vorig jaar uit het diepe dal van het seizoen 2020. Het team kon weer meedoen om podiumplaatsen nadat het een jaar eerder al blij mocht zijn als het regelmatig in de punten kon eindigen. Met de regelrevolutie van dit jaar hoopt de Scuderia weer eens regelmatig om de zeges te kunnen strijden.

“De laatste twee jaar zijn ingewikkeld geweest”, geeft Leclerc toe bij Canal Sports Club. “De druk op Ferrari is altijd groot. Maar we hebben als team gereageerd en ons goed voorbereid op de nieuwe regels van dit jaar.” Het liefst voegt Leclerc een aantal zeges toe aan zijn CV, waar er voorlopig slechts twee staan. “Vijf keer winnen zou geweldig zijn. Als we constante prestaties leveren, zijn vijf eerste plaatsen ook genoeg om de wereldtitel te pakken”, stelt de Monegask.

Voor nu moet de eerste race van het seizoen nog beginnen. Voordat die race van start gaat krijgen de teams in Bahrein nog de kans om hun nieuwe bolide nog meer te testen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft al aangegeven dat Ferrari met aan vrijwel onaangepaste F1-75 zal arriveren om dat pakket te optimaliseren.

“Deze testdagen in Bahrein zijn erg belangrijk voor de voorbereiding op de eerste race van het seizoen”, benadrukt Leclerc. “We blijven voorzichtig omdat we nog niet weten waar we staan. Maar we zijn erg gemotiveerd en willen vooraan meevechten.”

