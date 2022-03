Het was hét fenomeen bij de testdagen in Barcelona: porpoising. De Formule 1-coureurs stuiterden dankzij het teruggekeerde grondeffect over het rechte stuk van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het stuiteren is geen pretje, legt Ferrari-coureur Charles Leclerc uit.

Dit seizoen keert met de nieuwe reglementen het grondeffect terug in de Formule 1. Grondeffect is het genereren van luchtstromen onder de auto wat dan weer extra downforce oplevert. De bolides worden daardoor dichter naar het asfalt gezogen. Op een gegeven moment valt de downforce daardoor weg en schiet de auto iets omhoog, waardoor de auto’s last krijgen van ‘porpoising’. Dat proces herhaalt zich vervolgens waardoor de auto op hoge snelheid blijft stuiteren.

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo — Formula 1 (@F1) February 24, 2022

Volgens Mercedes-coureur George Russell zou het porpoising een veiligheidsprobleem kunnen opleveren, maar Charles Leclerc legt een ander nadeel van het fenomeen uit. “Het voelt als turbulentie in een vliegtuig, je gaat op het rechte stuk de hele tijd op en neer”, zegt Leclerc tegen Motorsport.com. “Een video die de Formule 1 had gedeeld laat dit fenomeen goed zien. Ik kan je niet zeggen dat het fijn voelt. Het maakt je een beetje ziek, maar het is te doen.”

“Dit project bevindt zich nog steeds in een vroeg stadium”, vervolgt Leclerc. “Het voelt dus als een probleem waar iedereen in de paddock mee te maken heeft. Maar we hebben in de paddock ook de beste engineers ter wereld, ik ben er dus van overtuigd dat we een oplossing zullen vinden.”

Foto: Motorsport Images