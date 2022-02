Tijdens de eerste twee dagen van de shakedown in Barcelona kwam het fenomeen ‘porpoising’ veel voor bij de nieuwe bolides voor 2022. George Russell heeft zijn zorgen hierover uitgesproken. De Brit denkt dat het wel eens een veiligheidsissue kan worden.

In 2022 is met de nieuwe reglementen het grondeffect teruggekeerd in de Formule 1. Grondeffect is het genereren van luchtstromen onder de auto wat dan weer extra downforce oplevert. De bolides worden daardoor dichter naar het asfalt gezogen. Op een gegeven moment valt de downforce daardoor weg en schiet de auto iets omhoog, waardoor de auto’s last krijgen van ‘porpoising’. De auto gaat als het ware stuiteren zodra ze op hogere snelheid over het circuit rijden.

George Russell gaf na zijn run op donderdag tegenover Autosport aan dat hij het fenomeen zelf niet erg ervaren heeft. Hij vond het geen fijn gevoel en denkt dat de teams die hier meer last van hebben wel eens een veiligheidsrisico kunnen lopen. “Van wat ik bij andere teams gezien heb, denk ik dat het de veiligheid niet ten goede komt. Dat moet dus wel worden opgelost op een of andere manier”, laat Russell weten.

Ferrari

Volgens Carlos Sainz heeft het vooral te maken met de manier waarop de auto is afgesteld. “Het is allemaal nieuw en we moeten uitzoeken hoe we hiermee om moeten gaan. Zoals het nu lijkt zou het wel eens het onderwerp van het jaar kunnen worden”, aldus Sainz.

Donderdag was vooral bij de teamgenoot van Sainz het ‘porpoising’ zichtbaar op het rechte stuk. Ferrari-teambaas Mattia Binotto liet Autosport ook weten dat hij denkt dat de meeste teams het probleem onderschat hebben. “Als je de auto’s afstelt met grondeffect dan wordt de hele situatie anders, het is een leerproces hiermee om te gaan.”

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo — Formula 1 (@F1) February 24, 2022

Binotto zegt dat het niet zo moeilijk is het op te lossen, dat kan gedaan worden door de rijhoogte te verhogen. Het nadeel daarvan is dat juist zo laag mogelijk bij de grond de beste resultaten oplevert. “Je moet het stuiteren proberen te vermijden, maar toch de beste prestaties uit de auto willen halen. Dat kan wel eens een moeilijke opgave worden”, aldus Binotto. De Ferrari-teambaas is er echter zeker van dat de teams een oplossing zullen vinden. “Hoe lang dat zal duren? Degene die als eerste de oplossing vindt zal een voorsprong hebben.”

Alfa Romeo

Het ‘porpoising’ schijnt voor Alfa Romeo de grootste reden te zijn voor de problemen tijdens de eerste dagen van de shakedown. Teambaas Frédéric Vasseur is echter hoopvol dat het team voor de test in Bahrein een oplossing zal vinden. “Sommige elementen kun je in een windtunnel of simulator niet goed testen, we hebben echter allemaal hetzelfde probleem”, verklaart Vasseur. “Het probleem oplossen is niet de grootste uitdaging, het vinden van een efficiënte oplossing is het belangrijkste. Hoe snel het team reageert zal de sleutel voor de eerste races zijn”, aldus Vasseur.