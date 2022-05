Charles Leclerc was in beide vrijdagtrainingen in ‘zijn’ Monaco de snelste man door de straten die hij zo goed kent, maar de Ferrari-coureur rekent zich toch nog niet rijk.

0.044 seconde was aan het eind van de dag Leclercs voorsprong op teamgenoot Carlos Sainz. 0.379 die op Red Bulls Sergio Pérez, en 0.447 het gat naar titelrivaal Max Verstappen. Hoopgevend, maar zeker niet genoeg om op zijn lauweren te rusten, benadrukt hij.

“Ik denk echt dat we zaterdag gewoon nog een stap moeten zetten, want ik weet vrij zeker dat iedereen vrijdag wat marge heeft gehouden”, vertelt Leclerc Formula1.com. Zo hebben we het echte plaatje ook nog niet gezien, meent de Monegask.

Desondanks wijst alles er wel op ‘dat we een sterke auto hebben’, spreekt hij voor de Scuderia. “De race pace lijkt ook sterk, ondanks dat we verkeer hadden. Het gevoel is dus goed, zo in het begin. Hopelijk kunnen we nu echter ook die stap zetten die we willen zetten om er een goed weekend van te maken.”

Teamgenoot Sainz spreekt in Ferrari’s persbericht na de vrijdag van ‘een hoopgevende dag’. “Op basis van vandaag, denk ik dat het zaterdag close wordt in de kwalificatie”, voorspelt hij wel. “Nu gaat het dan ook om details en het vinden van de perfecte balans voor de kwalificatie.”

