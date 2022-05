Ferrari is vooralsnog een klasse apart in de straten van Monaco. De tweede training voor de Grand Prix van Monaco leverde een één-twee op voor de Scuderia met een flink gat naar de Red Bulls. Charles Leclerc troefde teamgenoot Carlos uiteindelijk nipt af.

Max Verstappen legde het ooit al een keer uit, in Monaco draait het om de opbouw naar het ultieme rondje in Q3. Elke sessie wordt de grens meer en meer opgezocht en dat was te zien gedurende de gehele sessie. In de eerste tien minuten alleen al steken verscheidene coureurs de chicane bij uitkomen tunnel af. Lando Norris en George Russell melden een klein kusje aan de muur te hebben gegeven.

Sebastian Vettel schrijft de redding-van-de-dag met een onbedoelde maar fraaie drift bij het zwembad. Daniel Ricciardo was op dezelfde plek minder gelukkig, zijn McLaren breekt bij het uitkomen van de snelle chicane uit en de Australiër kan hem niet meer opvangen en glijft vervolgens de bandenmuur in. Zijn sessie zit er op en monteurs hebben vanavond nog het nodige herstelwerk te doen. Als de herstelwerkzaamheden zijn afgerond, vechten Red Bull en Ferrari een robbertje uit om wie als snelste de dag zal afsluiten.

Steeds als Verstappen zijn rivaal bijhaalt op de ranglijst overtoept Leclerc. Uiteindelijk is het gat aanzienlijk: 0.447 in het voordeel van de Monegask. Sergio Pérez liet zich in VT1 ook al gelden en laat zich in ook de warme namiddag zien met P3, de Mexicaan sluit de sessie af op 0.379 van Leclerc. Sainz maakt het Ferrari-feestje vandaag compleet door zich daar nog tussen te wurmen op 0.044 van zijn teamgenoot. Opvallend is het gat tussen Russell (P6) en Hamilton (P12), de klok wijst uit dat Russell vanmiddag ruim negen tienden sneller is dan zijn zevenvoudig wereldkampioen.

