Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Monaco in vliegende vaart geopend. Ferrari’s kopman klokte bij de eerste trainingssessie in de straten waar hij opgroeide de snelste tijd, 1.14,531. Sergio Pérez (tweede) en Carlos Sainz (derde) bleven binnen een tiende, Max Verstappen (vierde) was bijna 0,2 seconde langzamer.

Voorafgaand aan de 79e editie van de GP Monaco werd er vooral gesproken over de toekomst van de race op het iconische stratencircuit. Het contract loopt na dit jaar af en volgens ingewijden wil commercieel rechtenhouder Liberty Media dat ook Monaco geld gaat betalen om het Formule 1-circus in huis te halen, zoals andere organisatoren dat ook doen. Als enige nummer op de kalender heeft Monaco dat tot nu toe nooit gedaan. De coureurs lieten in aanloop naar Formule 1’s kroonjuweel in elk geval weten dat wat hen betreft de race in het prinsdom, waar het gros van de piloten woont, niet ter discussie staat.

Foto: Motorsport Images

Charles Leclerc hoopt dit jaar de vloek van zijn thuisrace te kunnen verbreken: de Monegask finishte in de Formule en Formule 1 nog nooit een wedstrijd in zijn achtertuin. Bij zijn volgende poging ging hij voortvarend van start en zette de snelste tijd op het bord, die Max Verstappen direct weer royaal verbeterde. In het eerste kwartier, beide Mercedes-coureurs klaagden daarin weer over extreem gestuiter in de W13, was het in de nieuwe auto’s vooral zoeken naar grip en de eerste grenzen. Magnussen, Sainz, Vettel, Ricciardo, Schumacher, Alonso en ook Hamilton hadden in bocht 10 allemaal moeite hun bolide op de baan te houden. Ook Verstappen schoot een keer rechtdoor, maar bleef uit de vangrails.

De marges bleken, zoals verwacht, klein. De eerste tien auto’s finishten binnen een seconde. Verstappen dook in de slotfase als eerste onder de 1.15 minuut en zette daarmee op de mediumband de beste tijd neer, nipt voor teamgenoot Pérez. Leclerc zette Ferrari uiteindelijk opnieuw bovenaan de ranglijst, dit keer voorgoed.

