Volgens Charles Leclerc heeft Red Bull haar intenties voor wat betreft teamorders en wie de kopman is al duidelijk gemaakt in Spanje. De Monegask hoopt zelf niet afhankelijk te worden van teamorders en heeft er ook vertrouwen in dat dat niet nodig zal zijn.

In de Grand Prix van Spanje kreeg Sergio Pérez op de boordradio de subtiele order om het Max Verstappen niet lastig te maken, aangezien de twee op andere strategieën zaten. Pérez was niet helemaal blij met de opdracht van het team en maakte dat ook duidelijk: “Ik ben blij voor het team, maar we moeten hierover praten.”

Volgens Charles Leclerc heeft Red Bull daarmee al duidelijk gemaakt wie dit seizoen de voorkeur geniet. “Red Bull heeft haar intenties duidelijk gemaakt en dat hebben zij al heel vroeg in het seizoen gedaan”, zegt Leclerc. “Ik heb nog niet met Mattia (Binotto, teambaas, red.) gesproken over teamorders en heb er ook niks over gehoord.”

Wat voor Leclerc belangrijk is, is dat hij niet afhankelijk wordt van die teamorders. “Het zal slechts een kwestie van tijd zijn voordat Sainz zich wat meer op zijn gemak zal voelen. Ik wil er niet van afhankelijk zijn, ik wil gewoon mijn taak doen en als we sterk genoeg zijn – we hebben al duidelijk gemaakt dat we races kunnen winnen en dat we sterk genoeg zijn – dan maken we hoe dan ook een kans.”

In gesprek met Sky Sports benadrukte Verstappen dat het wel goed zit tussen hem en Pérez. “We hebben een geweldige band”, zegt Verstappen. “Maar als je na de race met het team gaat zitten, leggen zij precies uit wat er speelt en ik denk dat we hoe dan ook in deze volgorde over de finish zouden komen”, aldus de Nederlander.