Vijf keer nam Charles Leclerc deel aan een race in zijn Monaco, vijf keer haalde hij de finish niet. Het stratencircuit lijkt vervloekt te zijn voor Leclerc, maar die wil daar niet aan denken.

Vorig jaar zat de race in Monaco er al op voordat deze begonnen was. De Ferrari was beschadigd geraakt bij de crash in de kwalificatie en een klein onderdeel zorgde ervoor dat Leclerc niet van start kon gaan in zijn thuisrace. Vijfmaal eindigden zijn thuisraces in mineur, maar daar wil Leclerc nu niet aan denken.

“Natuurlijk is het niet het gelukkigste circuit voor mij, maar zo is het leven, het hoort bij autosport en soms gaat het gewoon niet zoals je wil”, kijkt Leclerc realistisch naar de ‘Monaco-vloek’, waar de crash met de Ferrari 312B3 door een kapotte remschijf twee weken geleden er ook nog bij kon. “Hopelijk lukt het dit jaar wel, maar ik zal gewoon dezelfde aanpak hanteren die ik in de eerste paar races van 2022 heb gehanteerd. Dat is tot nu toe succesvol geweest en hopelijk zal het thuis ook succesvol zijn.”

Monaco biedt een grote uitdaging voor de teams en de bolides die snel zijn in de langzamere bochten zullen er hier sterker voor staan. Leclerc houdt dan ook rekening met wat verrassingen in de rangorde. “Ik weet niet of wij hier de favorieten zijn, maar ik denk dat er wel een paar verrassingen zullen zijn. We zagen vorig jaar al dat onze auto gedurende het seizoen niet competitief was, maar in Monaco hadden we een van de sterkste pakketten. Er zijn dus mogelijk wat teams die hier erg competitief zullen zijn en ons zullen verrassen. Maar ik ben er vrij zeker van dat we om de zege zullen strijden”, stelt hij de Ferrari-fans gerust.