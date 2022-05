Een tegenvaller voor Charles Leclerc: de turbo en MGU-H die hij in de Grand Prix van Spanje had gebruikt zijn ‘onherstelbaar beschadigd’ geraakt. De Monegask viel vanwege motorproblemen uit in de race en moest zo de leiding in het kampioenschap aan Max Verstappen laten.

Leclerc ging comfortabel aan de leiding in Spanje toen hij plots alle vermogen verloor. Hij moest zijn Ferrari in de garage parkeren en het was nog maar de vraag of hij de krachtbron kon gebruiken voor komende races.

Daar heeft Ferrari nu het antwoord op gegeven, aangezien de turbo en de MGU-H na onderzoek ‘onherstelbaar beschadigd’ zijn gebleken. Daardoor heeft hij er dus nog slechts twee tot zijn beschikking in de pool voor de rest van het seizoen. Mocht er een vierde turbo of MGU-H aan te pas moeten komen, dan komt dat op een gridstraf te staan. Met nog zestien races te gaan is de kans groot dat Leclerc tegen zo’n gridstraf oploopt.

Lees ook: Leclerc baalt van kostbare uitvalbeurt in Spanje: ‘Kunnen ons dit niet veroorloven’

Voor Leclerc was in ieder geval duidelijk dat dit niet te vaak mag gebeuren, wil Ferrari voor beide titels gaan. “We hebben dit weekend zeker iets gevonden, dat geeft me het vertrouwen voor de rest van het seizoen”, zei Leclerc in Spanje. “Maar aan de andere kant kunnen we het ons niet veroorloven om dit soort problemen vaker te hebben dit seizoen, we moeten dus het probleem opsporen”, aldus de Ferrari-coureur, die nu een achterstand van zes punten heeft op Verstappen.

Foto: Getty Images