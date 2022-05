Charles Leclerc leek af te stevenen op een comfortabele zege in Spanje, maar moest halverwege zijn Ferrari al in de pitbox parkeren vanwege motorproblemen. Dat mag dit seizoen niet te vaak gebeuren, waarschuwt Leclerc zijn team.

Leclerc had een comfortabele voorsprong op het Circuit de Barcelona-Catalunya toen plots in ronde 29 van de 66 zijn Ferrari F1-75 de geest gaf. “Nee, nee, nee! Wat is er gebeurd?”, riep Leclerc op de boordradio, waarna hij – zwaar balend – de auto in de pitbox parkeerde. In plaats van zijn voorsprong uitbreiden keek hij toe hij de leiding in het kampioenschap naar Max Verstappen ging.

“Ik weet niet meer dan wat er gebeurde”, heeft Leclerc geen verklaring voor de motorproblemen in Spanje. “Ik kreeg geen aanwijzingen en toen ging het plots kapot, ik verloor volledig het vermogen. Het is jammer.” Toch wil Leclerc, juist op dit soort momenten, vooral naar de lichtpuntjes kijken. “Daar hadden we genoeg van”, benadrukt hij. “We hadden de kwalificatiepace, de racepace en nog belangrijker: bandenmanagement. Dat was een zwaktepunt in de laatste twee races”, somt de Monegask op.

Het is in een kostbare uitvalbeurt en hoewel Leclerc vooral positief wil blijven, weet hij ook dat Ferrari flink aan de bak moet. “We hebben dit weekend zeker iets gevonden, dat geeft me het vertrouwen voor de rest van het seizoen. Maar aan de andere kant kunnen we het ons niet veroorloven om dit soort problemen vaker te hebben dit seizoen, we moeten dus het probleem opsporen”, aldus de Ferrari-coureur, die nu een achterstand van zes punten heeft op Verstappen.

Foto: Getty Images