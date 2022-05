Max Verstappen heeft de, in tegenstelling tot voorgaande jaren, zeer vermakelijke Grand Prix van Spanje gewonnen. De Nederlander profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van Charles Leclerc, waardoor hij de leiding in het kampioenschap overneemt. Het was bovendien opnieuw een Red Bull-feest met de tweede plek voor Sergio Pérez.

Het was de vrijdag en zaterdag al bloedheet in Spanje, maar op zondag boden de temperaturen een nog grotere uitdaging voor de fans en coureurs. De thermometer tikte de 37 graden aan met asfalttemperaturen van 49 graden. Op het toch al voor de banden agressieve Circuit de Barcelona-Catalunya waren de banden al het hele weekend een thema en dat was in de race niet anders. Toch besloot de gehele grid, op Lewis Hamilton (mediums) na, om op de zachte band van start te gaan.

Leclerc en Verstappen hadden allebei een prima start, maar de Ferrari-coureur kon aan de binnenkant de positie verdedigen. Daarachter ging het fout in bocht 4 tussen Kevin Magnussen en Lewis Hamilton, waarbij de Haas-coureur buitenom wilde inhalen maar in contact kwam met de Mercedes, die ook problemen had en de pits moest opzoeken. Mick Schumacher profiteerde daar optimaal van en veroverde zo de zesde plek. Lang kon de Haas-coureur er niet van genieten: Valtteri Bottas was een stukje sneller en verwees hem naar de zevende plek.

Foto: Motorsport Images

Problemen met DRS Verstappen, Leclerc valt uit

Nog slechter was de start voor thuisheld Carlos Sainz. Hij verloor al twee posities bij de start en in ronde 6 verloor hij de achterkant in bocht 4. Na een uitstapje door de grindbak kwam de Spanjaard op de elfde plek terug. Niet veel later deed Max Verstappen, die te horen kreeg dat er een ‘grote windvlaag’ was in die bocht, hetzelfde en verloor hij de tweede plek aan George Russell en zag ook teamgenoot Sergio Pérez voor zich rijden. Wat Verstappen vervolgens niet hielp, was dat er net als op de zaterdag problemen waren met de DRS, die soms niet wilde openen.

Na 24 ronden had Verstappen dan wél het momentum en een werkende DRS en probeerde hij Russell in te halen, maar de Brit maakte zijn W13 zo breed mogelijk. Spekkoper van dit alles was Leclerc, die vooraan de race met gemak kon controleren totdat in ronde 27 van de 66 de Ferrari de geest gaf en het chaotische feest in Barcelona nog altijd doorging. De kampioenschapsleider viel uit en zo ging de strijd om de zege plots tussen Pérez, Russell en Verstappen. Laatstgenoemde maakte niet veel later een tweede pitstop voor de zachte band en liep zo hard in op Pérez en Russell.

Foto: Getty Images

Opnieuw één-twee voor Red Bull

In ronde 37 maakte Russell zijn tweede pitstop, een ronde later volgde ook Pérez het voorbeeld en ging naar de mediums. Verstappen kwam in ronde 45 binnen voor zijn laatste stop en pakte ook een setje van de mediums. De Nederlander kwam achter teamgenoot Pérez en nipt vóór Russell terug de baan op.

Het zorgde wel voor een luxeprobleem bij Red Bull: mag Pérez de race winnen of moet hij de plek aan Verstappen laten? Pérez kreeg op de boordradio de subtiele hint dat hij Verstappen voorbij moet laten omdat ze op een andere strategie zitten: “Dat is oneerlijk, maar oké”, aldus de reactie van de Mexicaan op de boordradio. Niet veel later geschiedde het dan ook: Pérez gunde zijn teamgenoot de ruimte en werd zo met de neus op de feiten gedrukt.

Het was daarna slechts een kwestie van naar de finish cruisen voor Verstappen, die op de mediums een stuk sneller was dan Pérez. Na 66 ronden mocht Verstappen zich de winnaar van de zeer vermakelijke – een redelijke unicum – Spaanse Grand Prix noemen. Het was net als in Imola een groot Red Bull-feest aangezien Pérez het team de één-twee bezorgde en het bonuspunt voor de snelste raceronde claimde. Russell moest na een indrukwekkende race genoegen nemen met de derde plek, vóór Sainz die in de voorlaatste ronde nog Hamilton – die rustiger aan moest doen omdat hij het risico liep om uit te vallen –inhaalde. Valtteri Bottas, Esteban Ocon, de met hooikoorts stoeiende Lando Norris, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda completeerden de top tien.

Met de zege neemt Verstappen de leiding in het kampioenschap over van de uitgevallen Leclerc. Leclerc staat nog altijd op 104 punten terwijl Verstappen nu op 110 punten staat. De volgende Grand Prix laat niet lang op zich wachten: volgende week scheuren de Formule 1-coureurs door de smalle straten van Monaco.

Uitslagen GP Spanje 2022 - Race