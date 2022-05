Kampioenschapsleider Charles Leclerc is in de Grand Prix van Spanje vroegtijdig uitgevallen met motorproblemen. De Monegask lag comfortabel aan de leiding toen zijn Ferrari plots de geest gaf.

Polesitter Leclerc had een uitstekende start op het bloedhete Circuit de Barcelona-Catalunya en kon Max Verstappen achter zich houden. Hij kon vervolgens langzaamaan de voorsprong uitbreiden en werd daarbij geholpen door uitstapjes door de grindbak van Carlos Sainz en Verstappen.

Na de eerste pitstop had Leclerc een ruime voorsprong op George Russell, maar in ronde 29 van de 66 kwam de Ferrari plots weer in beeld omdat hij langzaam rondreed. “Nee, nee, nee! Wat is er gebeurd?”, riep Leclerc het uit op de boordradio. Hij had geen vermogen meer en wist dat zijn race er halverwege al op zat.

Leclerc parkeerde zijn Ferrari in de pitbox, waarna hij zijn monteurs nog bedankte voor het harde werk dit weekend en de massaal toegestroomde Ferrari-fans nog even begroette, maar de voorsprong in het kampioenschap wordt hoe dan ook kleiner. De Monegask blijft op 104 punten staan terwijl Verstappen er 85 heeft en op moment van schrijven op podiumkoers ligt in Spanje.