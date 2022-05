Red Bull heeft huiswerk te doen voor het er in het weekend echt om gaat in Monaco, want het team loopt volgens Max Verstappen nog wat achter op rivaal Ferrari.

Ferrari’s Charles Leclerc, Verstappens belangrijkste titelrivaal, sloot beide vrijdagtrainingen als snelste af. Verstappen eindigde tot twee keer toe als vierde. In VT1 op 0.181 seconde achterstand, aan het eind van de dag keek hij tegen een verschil van 0.447 seconde aan.

Ferrari heeft het, zo kan de Nederlander dan ook niet anders dan concluderen, vooralsnog beter voor elkaar. “Vergeleken met Ferrari, moeten wij nog iets zien te vinden”, benadrukt Verstappen dan ook na de eerste trainingsdag.

Balans en setup zijn daarbij de sleutelwoorden. “Wij hebben wat dingen geprobeerd, om te zien hoe de auto daarop zou reageren. Na de eerste training was ik wat blijer met hoe de auto het deed dan na de tweede. Hoe beter je balans hier echter is, hoe meer je kan aanvallen en hoe beter je rondetijd.”

