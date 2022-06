Met een grote plof zag Charles Leclerc zijn kansen in Bakoe in rook op gaan, waarmee ook zijn titelkansen een nieuwe deuk hebben opgelopen. “Dit is heel teleurstellend.”

Dit natuurlijk na zijn eerdere uitvalbeurt door een motorprobleem in Barcelona, en zijn door een slechte strategie verspilde kans op de zege in Monaco. “Dit doet pijn”, draait Leclerc daar dan ook niet omheen voor de microfoon van Sky Sports F1. “Ik heb hier de juiste woorden niet voor. Het is heel teleurstellend.”

Lees ook: Liveblog: Verstappen en Pérez op 1 en 2, Leclerc uitgevallen met motorprobleem

“We moeten hier echt naar kijken. Dit kan niet nog eens gebeuren”, laat hij daar ook geen twijfel over bestaan. Na de Grand Prix van Australië (race drie) stond Leclerc nog 46 punten voor op titelrivaal Max Verstappen. Inmiddels staat hij er negen achter. Als Verstappen in Bakoe wint, worden dat er 34 of 35.

Gevraagd of de recente betrouwbaarheidsproblemen een gevolg zijn van Ferrari dat echt op de limiet zit met de auto vanwege de titelstrijd, suggereert Leclerc van niet. “Ik weet het niet. We zijn steeds snel geweest. Begin dit jaar hadden we geen grote problemen, nu wel wat meer.”

Lees ook: Opnieuw drama voor Ferrari: Leclerc en Sainz vallen uit met problemen in Bakoe

“We hebben echter geen grote dingen veranderd”, zegt hij. “We hebben juist dingen verbeterd. Het is moeilijk te begrijpen”, waarom het zo misgaat bij Ferrari. Of de nieuwe motorpech betekent dat hem al snel gridstraffen wachten, weet hij niet. “Ik heb nog niet met het team gesproken.”