Max Verstappen heeft op eenvoudige wijze de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. De Nederlander profiteerde optimaal van de dubbele uitvalbeurt bij Ferrari terwijl Sergio Pérez het Red Bull-feest compleet maakte met de tweede plek. George Russell claimde de laatste trede van het podium.

Op het hete stratencircuit van Bakoe zorgden de temperaturen voor weinig verrassingen qua bandenkeuze: de top-tien begon op de mediums en bereidde zich zo voor op de door bandenleverancier Pirelli voorspelde eenstopper.

Polesitter Charles Leclerc was goed weg, maar verremde zich toen hij de Red Bull van Sergio Pérez in zijn spiegels zag opdoemen. Max Verstappen probeerde meteen te volgen, maar moest achter de Monegask aansluiten. Pérez kon snel een gat trekken terwijl Verstappen in de buurt van Leclerc bleef.

De andere Ferrari-coureur, Carlos Sainz, kon het tempo niet bijbenen en zijn race zat er na negen ronden zelfs al op. De Ferrari F1-75 had problemen en hij parkeerde de Ferrari in bocht 4. Hij veroorzaakte daarmee een virtuele safetycar (VSC), waar Leclerc meteen op reageerde door een pitstop te maken terwijl Pérez en Verstappen doorreden.

Dubbele uitvalbeurt Ferrari

Dat zorgde ervoor dat de twee Red Bull achter elkaar reden met lange tijd Pérez voorop, maar in ronde 15 sloeg Verstappen met behulp van DRS toe en nam de leiding in de race over. Een ronde later kwam Pérez binnen voor zijn pitstop, wat voor Red Bull een slechte was: 5,7 seconden. Hij kwam daardoor nipt voor George Russell terecht, op ruim tien seconden achter de pushende Leclerc die het gat naar Verstappen verkleinde.

In ronde 19 was het Verstappen die zijn pitstop maakte en de mediums inruilde voor de harde band en kwam dertien seconden achter Leclerc terecht, maar had nu wel de veel versere banden. Een strijd hoefde de Nederlander echter niet te leveren: de motor van Leclerc plofte en hij viel vanaf de leiding uit. Een dubbele uitvalbeurt voor de Scuderia, waar de betrouwbaarheidsproblemen groter en groter lijken te worden.

Het was hoe dan ook een slechte middag voor Ferrari: Guanyu Zhou en Kevin Magnussen vielen ook uit met problemen met de Ferrari-krachtbron, waarbij laatstgenoemde een VSC veroorzaakte en Verstappen en Pérez gratis pitstops bezorgde. Dat was ook goed nieuws voor Daniel Ricciardo, die een lange stint op de harde band had gereden en door die pitstop vóór teamgenoot Lando Norris terechtkwam.

Vooraan consolideerde Red Bull de voorsprong op Russell, die op zijn beurt een flink gat naar Pierre Gasly had. Daarachter barstte een strijd los om de zesde plek tussen Yuki Tsunoda en Sebastian Vettel, waar de Duitser het geluk aan zijn zijde had omdat de Japanner de ‘meatball’ kreeg vanwege een gebroken DRS-vleugel en dus binnen moest komen. Lewis Hamilton was op zijn beurt aan het jagen op Gasly, die geen pitstop maakte bij de tweede VSC. De Brit troefde de AlphaTauri-coureur af en veroverde de vierde plek, al reed hij op ruim twintig seconden achter teamgenoot Russell.

Ook bij McLaren werd er nog gepusht voor de zevende plek van Fernando Alonso. Daniel Ricciardo moest op de mediums de druk erop zetten bij de Alpine, maar teamgenoot Lando Norris zat op zijn beurt aan te dringen bij de Australiër. Hij kreeg uiteindelijk de opdracht om de negende positie vast te houden omdat Alonso te snel was en in die volgorde kwamen zij ook over de streep.

Met de één-twee doet Red Bull goede zaken in het kampioenschap. Verstappen vergroot zijn voorsprong en staat op 150 punten, Pérez neemt de tweede plek van Leclerc over met 129 punten. Leclerc blijft door de uitvalbeurt op 116 punten steken.

De eerstvolgende Grand Prix volgt over een week al. Dan keert de Formule 1 na twee jaar weer terug in Canada voor de race op het Circuit de Gilles Villeneuve.