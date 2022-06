Het weekend in Azerbeidzjan zag er goed uit voor Ferrari, maar is in tranen voor de Tifosi geëindigd. Carlos Sainz moest al na negen ronden zijn Ferrari naast de baan parkeren terwijl Charles Leclerc, die aan de leiding lag, na 20 ronden zijn motor zag ploffen en ook vroegtijdig uitviel.

Het is opnieuw een pijnlijke uitvalbeurt voor Leclerc, die eerder in Spanje ook al vanaf de leiding uitviel met problemen met de bolide. Leclerc moest bij de start in Bakoe de leiding aan Sergio Pérez laten, maar kon achter de Mexicaan aansluiten en Max Verstappen achter zich houden.

In ronde 9 kwam de eerste gele vlag van de race. Sainz leek zich verremd te hebben in bocht 4, maar meldde op de boordradio dat er wat mis was met de Ferrari. Hij veroorzaakte zo een virtuele safetycar, waar teamgenoot Leclerc direct op reageerde door binnen te komen voor zijn pitstop terwijl de Red Bulls doorreden.

Dat leverde Leclerc een riante voorsprong op nadat de Red Bulls hun pitstops hadden gemaakt, maar daar kon de Monegask amper van genieten. In ronde 21 van de 51 was er een flinke rookwolk achter de F1-75 te zien en ook hij moest vroegtijdig uitstappen.

Het is een kostbare uitvalbeurt waardoor Leclerc de aansluiting in het kampioenschap verliest. Hij blijft op 116 punten staan terwijl Verstappen en Pérez op moment van schrijven op koers liggen om een één-twee te pakken.