Charles Leclerc is tevreden met het verloop van de shakedown in Barcelona. De Monegask is blij dat Ferrari het programma zoals gepland heeft kunnen afwerken en weet dat er nog meer in de auto zit dan het team heeft laten zien.

“Ik voel me best goed”, zei Leclerc met een brede glimlach op de derde testdag. Er was ook reden genoeg om vrolijk te zijn, aangezien Ferrari meer dan vierhonderd ronden reed en kende amper problemen. “We hebben alle tests gedaan die we wilden doen, dat was ook het belangrijkste”, benadrukt Leclerc. “We wilden zoveel mogelijk kilometers afleggen, dat hebben we ook zonder al te grote problemen gedaan. Het was dus een positieve eerste test”, oordeelt de Monegask, die maar meteen de kanttekening maakt: “Voor wat betreft de performance heb ik niks te zeggen.”

Lees ook: Leclerc: ‘Niemand laat nog zijn ware vorm zien’

“We zijn blij dat het allemaal soepel is verlopen, we werken harder dan ooit tevoren om scherp te blijven”, voegde Leclerc toe. “Het is natuurlijk altijd fijn om jezelf op de eerste plaats te zien,”, zei hij voordat Lewis Hamilton de snelste tijd afpakte, “maar dat zegt niks. Iedereen binnen het team weet dat ook. We focussen ons dan ook niet op de performance, we focussen ons alleen op onszelf. We proberen zoveel mogelijk om de auto zo goed mogelijk te begrijpen.” Wel verklapt Leclerc alvast dat Ferrari in Bahrein de motor wat zal opschroeven: “Daar zullen we de auto wat meer pushen.”

Lees ook: Binotto: ‘Ferrari is een outsider, niet de favoriet’

Of dat genoeg zal zijn voor podiums en zeges dit jaar, is dan natuurlijk nog maar de vraag. Maar er zit hoe dan ook nog wel meer in, denkt Leclerc. “Het is nog vroeg, we moeten nog zien hoeveel potentie er nog in zit. We moeten het afwachten”, sluit de Monegask glimlachend af.

Foto: Motorsport Images