Lewis Hamilton en MotoGP-legende Valentino Rossi ruilen van zitje

Zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton en MotoGP-legende Valentino Rossi hebben woensdag van zitje geruild. Hamilton kreeg de kans Rossi’s Yamaha-motor uit te proberen. Rossi mocht Hamiltons titelwinnende Mercedes W08 Formule 1-auto uit 2017 besturen.

De ruil vond plaats op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Hamilton ruilde zijn vierwieler in voor twee wielen, Rossi zijn motor voor een Mercedes.

Hamilton en Rossi genoten ervan elkaars disciplines uit te proberen én elkaar in actie te zien. “Het was awesome een legende als Valentino in mijn auto te zien”, zegt Hamilton.

De Brit was trouwens ook nog een tijdje tegelijkertijd samen met Rossi op motoren onderweg. “Heel cool om zo het circuit met hem te delen”, aldus de Formule 1-coureur.

‘Zeer indrukwekkend’

Rossi – zevenvoudig wereldkampioen in de MotoGP – laat weten dat hij ‘alleen maar meer fan van Lewis is geworden’ door het wisselen van voertuig. “Hij was briljant op de motor.”

Ook van de Mercedes W08 is Rossi zeer onder de indruk. “Ik heb wel eens eerder een Formule 1-auto bestuurd”, zegt de Italiaan, die tussen 2004 en 2010 geregeld Ferrari-bolides rondreed, “maar er is sindsdien veel veranderd. Ik was zeer onder de indruk van de auto en het Mercedes-team.” Het was ook wel even wennen, erkent Rossi, maar: “Zodra ik het ritme te pakken had, kon ik echt pushen.”

Het ruilen van zitje van Hamilton en Rossi, was voor Hamilton niet de eerste keer dat hij van auto wisselde: eerder probeerde hij ook al eens een NASCAR van Tony Stewart uit.

