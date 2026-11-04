Lewis Hamilton heeft via sociale media nogmaals teruggeblikt op de voorbije GP van Mexico. Na een chaotische start werd de Britse polesitter ingehaald door teamgenoot Charles Leclerc en Max Verstappen. Tegenover de media legde hij al uit dat Ferrari ‘makkelijk een één-tweetje’ had kunnen boeken, ware het niet dat Leclerc hem in de openingsfase van de leiding beroofde. Op Instagram doet hij een oproep aan Ferrari en zijn teamgenoot om te leren van dergelijke fouten.

Hamilton vertrok zondag voor het eerst vanaf pole position namens Ferrari, maar werd bij de start direct ingerekend door Leclerc. De Monegask schoot daarbij wel van de baan, waarvoor hij een relatief milde tijdstraf van vijf seconden kreeg. De inhaalactie van Leclerc bood echter ook Verstappen de kans om Hamilton te passeren, waardoor de Nederlander uiteindelijk de overwinning naar zich toe kon trekken. Op sociale media keurt Hamilton het optreden van Leclerc nogmaals af.

Hoewel hij zijn teamgenoot niet bij naam noemt, benadrukte hij opnieuw dat het team lering moet trekken uit het verloop van de Grand Prix. “Het was een uitdagend weekend voor ons”, schreef de Brit. “We moesten omgaan met tal van onverwachte gebeurtenissen, maar onze monteurs en ingenieurs hebben fantastisch werk geleverd. We zijn dit jaar enorm gegroeid als team; een vooruitgang die een enorme inzet van iedereen vergde, zowel op het circuit als in de fabriek. Daarom doet het zo’n pijn dat we een potentiële overwinning hebben verloren.”

‘Beste moet nog komen’

De zevenvoudig wereldkampioen maakte duidelijk dat Ferrari volgens hem iedere mogelijkheid om te winnen moet benutten. “Ik weet onder welke voorwaarden zulke kansen worden gecreëerd”, onderstreepte Hamilton zijn status binnen de sport. “De normen die het team zichzelf oplegt, de normen die ik van mezelf eis en de normen die de fans van ons verwachten – iedereen verdient het om ons op ons best te zien en ons te zien winnen. We zijn hier om te strijden en we willen winnen. Vechten is nodig, maar als een gevecht het team uiteindelijk schaadt, moeten we eerlijk zijn en leren van onze fouten”, tikte hij Leclerc op de vingers.

LEES OOK: Kimi Antonelli is jongste F1-kampioen ooit: waarom iedereen hem de titel gunt

Ondanks zijn frustratie benadrukte Hamilton dat zijn vertrouwen in Ferrari intact blijft. “Ik zal me volledig blijven inzetten. Mijn vertrouwen in dit team blijft onveranderd”, besloot hij. “Net als mijn vastberadenheid om de zaken weer op de rails te krijgen. Blijf ons alsjeblieft steunen: mijn reis met dit team is nog maar net begonnen, en het beste moet nog komen.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.