Kevin Magnussen is positief verrast door de snelheid van Haas op de eerste dag in Bahrein. De Deen is onder de indruk van de snelheid van de VF-22 in de korte run, maar was met name te spreken over de langere runs: “De auto was constant.”

In de eerste vrije training was Haas te vinden op de gebruikelijke posities van 2021, onderaan dus, maar in de avondtraining ging het een stuk beter. Plots stonden Mick Schumacher en Kevin Magnussen op respectievelijk de achtste en tiende plek.

Magnussen denkt echter niet dat die grote sprong het door de temperatuurverschillen tussen de sessies komt. “Er zijn wel wat andere dingen die dat kunnen verklaren”, vertelt Magnussen. “De auto voelde echt de hele dag goed aan, net als vorige week. In de eerste vrije training concentreerden we ons meer op de raceafstelling, daar hebben we dus nog niet gekeken naar het zetten van een snelle rondetijd.”

In de tweede vrije training kwam de kwalificatiesimulatie voor Haas, wat ze de achtste en tiende tijd opleverde. “We gingen er nog steeds niet vol voor”, benadrukt Magnussen. “Het zag er beter uit voor de rondetijden, maar ik was met name bemoedigd door de rondetijden in de langere run. De auto voelde zo constant aan, de rondetijden waren erg sterk. Ik ben nog steeds erg blij”, glimlacht de teruggekeerde Haas-coureur.