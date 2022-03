Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft toe dat het een fout van het team was om Max Verstappen niet te laten pushen in de outlap. De race had er dan anders uit kunnen zien: “Hij was dan voor Charles Leclerc op de baan gekomen, dan is het een heel ander verhaal.”

Tot twee keer toe probeerde Verstappen in Bahrein de leiding te pakken door voor de undercut te gaan. Normaliter pusht een coureur dan in zijn outlap om het gat naar de ander te dichten, maar Verstappen kreeg vanaf de pitmuur te horen dat hij het juist rustig aan moest doen om de bandenslijtage lager te houden. Hij kwam daardoor niet aan de leiding, al kon hij na de eerste pitstop wel strijden met Leclerc.

Tijdens de race maakte Verstappen zijn onvrede al kenbaar op de boordradio: “Dat is nu de tweede keer dat ik het rustig aan doe en niet aan de leiding lig. Dat doe ik dus nooit meer”, klonk de irritatie in de stem van de Nederlander. Ook na de race was hij nog niet helemaal tevreden. “De volgende keer ga ik meer op mijn gevoel af”, gaf hij aan.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko had de race er anders uit kunnen zien als Verstappen wel had gepusht in zijn outlaps. “Max kreeg te horen dat hij rustig aan moest doen in zijn outlaps“, zegt Marko tegen Motorsport.com. “Als hij een normale pace had gereden, dan was hij voor Leclerc op de baan gekomen. En als je dan voorop ligt, dan is het een heel ander verhaal.”

Maar, zo legt Marko uit, de bandenslijtage van de Red Bull lag een stuk hoger dan die van Ferrari. “Het vermogen van de Ferrari-krachtbron was ook erg indrukwekkend. Maar dan nog, als Max voor Leclerc was gekomen, dan was het misschien een ander verhaal geweest. Het draaide allemaal om onze strategie.” Hij geeft toe: “Het was dus onze fout, niet die van Max.”

Foto: Motorsport Images