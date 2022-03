Hoewel Mercedes nu nog worstelt met de W13, houdt Red Bull-adviseur Helmut Marko er nog altijd rekening mee dat zij zich dit jaar in de strijd vooraan zullen mengen en dat het een driestrijd wordt: “Lewis Hamilton staat maar negen punten achter Max Verstappen.”

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië liet Helmut Marko duidelijk blijken wie hij liever als concurrent heeft als hij moest kiezen tussen Ferrari of Mercedes, namelijk de roodgekleurde bolides. “Ik denk dat het spannender is om met Leclerc in een Ferrari te vechten dan met Hamilton in een Mercedes.” Dat had ook een duidelijke reden: “Dit is meer een sportieve strijd”, doelde hij op de vele gevechten naast de baan in 2021.

Lees ook: Marko: ‘Update RB18 moet significant tijdsvoordeel opleveren’

Voorlopig lijkt Red Bull nog niet te hoeven vrezen dat ze opnieuw in een direct gevecht met Mercedes verwikkeld zal raken. Het team worstelt om het porpoising onder controle te krijgen en lijkt ook nog wat vermogen tekort te komen. Toch houdt Marko er nog altijd rekening mee dat Mercedes zich dit jaar alsnog in de strijd vooraan zal mengen.

Lees ook: Marko: ‘Vechten met Leclerc en Ferrari spannender en sportiever dan Hamilton en Mercedes’

“Hamilton heeft maar negen punten achterstand op Verstappen”, zegt Marko in gesprek met Servus TV. “Ze schrijven het wereldkampioenschap nog niet af. Ze komen er zeker aan. Het zal dan waarschijnlijk uitdraaien op een driestrijd”, aldus de Oostenrijker.