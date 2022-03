Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko staat de Formule 1 dit jaar een driestrijd te wachten om de titel. Niet alleen Mercedes en Red Bull staan er goed voor, ook Ferrari maakt kans om zich in de titelstrijd te mengen, denkt Marko.

Mercedes sloot de drie testdagen in Barcelona als snelste af, maar het is voor de teams wel bekend dat er weinig getild moet worden aan de rondetijden bij de eerste test. Het ging er met name om de betrouwbaarheid van de auto en Ferrari heeft met 439 ronden, meer dan de rest, laten zien dat ze daarin stappen vooruit hebben gezet. Ook qua snelheid oogde het Italiaanse team snel op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Het zou dit jaar dan ook zomaar een driestrijd kunnen worden, denkt Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Ferrari heeft zich aangesloten”, zegt de Oostenrijker tegen RTL, doelend op het feit dat ze in de buurt zijn gekomen van Red Bull en Mercedes. Het gaat er volgens Marko in de eerste race van het seizoen in Bahrein om wie de auto het beste verfijnd heeft.

De drie teams hebben ‘verschillende technische concepten’, merkt Marko op. De Red Bull viel op dankzij de agressieve sidepods, Ferrari heeft unieke, golvende vormen in de sidepod gepaard met flinke koellamellen terwijl de Mercedes een heel andere, minder extreme filosofie lijkt te hebben. Van deze drie teams staat er één voorlopig bovenaan qua motorprestaties, stelt Marko. “Ferrari is de leider in dat klassement”, aldus de Oostenrijker.