Max Verstappen blijft nog vier tot vijf jaar bij Red Bull en gaat in die periode veertig tot vijftig miljoen euro per jaar verdienen, zo bericht De Telegraaf. De deal is zo 200 tot 250 miljoen euro waard.

De Telegraaf meldt daarbij dat de deal rond is en de officiële aankondiging naar verwachting later deze week volgt. Dat Verstappen en Red Bull weer om de tafel zaten, is geen geheim. Beide partijen spraken die intentie eind vorig jaar al uit toen Verstappen zijn eerste wereldtitel won.

De vorige deal van Verstappen met Red Bull liep tot en met 2023. De nieuwe deal verbindt hem tot en met 2025 of 2026 aan het team. Verstappen gaat daarbij zoals gezegd jaarlijks veertig tot vijftig miljoen euro verdienen.

Grootverdiener Verstappen

De 24-jarige coureur zou hiermee zomaar de bestbetaalde Formule 1-coureur ooit kunnen zijn. Zijn grote rivaal Lewis Hamilton verdient volgens Forbes 55 miljoen dollar per jaar, net iets minder dan 50 miljoen euro.

Het is daarbij natuurlijk altijd lastig rekenen met bonussen en sponsordeals. Michael Schumacher verdiende in zijn hoogtijdagen bijvoorbeeld een vergelijkbare gage, al heb je dan natuurlijk ook weer te maken met inflatie.

Verstappen ligt hoe dan ook op koers om snel de rijkste Nederlandse sporter te worden – of is dat misschien zelfs al. Volgens onder meer Quote was dat in 2020 honkballer Xander Bogaerts, goed voor in totaal 156 miljoen euro.

