Red Bull en Max Verstappen zijn inmiddels in gesprek over een nieuwe deal om de wereldkampioen langer bij het team te houden. Verstappens huidige Red Bull-deal loopt eind 2023 af.

De intentie is er echter om langer met elkaar door te gaan. Red Bull-topman Helmut Marko vertelde vrijwel direct nadat Verstappen in december vorig jaar zijn eerste wereldtitel binnensleepte al een nieuw contract met de Nederlander te willen afsluiten.

De Telegraaf meldde eerder deze week dat een akkoord een kwestie van weken is. In de paddock van het Circuit de Barcelona-Catalunya wil Verstappens manager Raymond Vermeulen daar in gesprek met FORMULE 1 Magazine niet op ingaan. Wat hij wel kwijt wil? “We zijn in gesprek met elkaar.”

“Het is ook geen geheim dat we met elkaar verder willen”, vervolgt hij. Dat Red Bull en Verstappen ‘natuurlijk al eerder contracten hebben gesloten’, kan geen kwaad voor de gesprekken. Het team en de coureur weten met wie ze aan tafel zitten.

Gevraagd naar de eerdere opmerking van Marko dat Red Bull met Verstappen qua salaris al ‘dicht bij de limiet zit’, en of dit bij het spel hoort, antwoordt Vermeulen met een lachje: “Natuurlijk.” Belangrijker, zegt hij echter, is de band met de Red Bull-top. “We hebben een goede relatie met Marko en Christian Horner.”

