Helmut Marko blikt vijftien jaar na Red Bulls eerste wereldtitel met trots terug op 2010, maar ziet tegelijk duidelijke parallellen met de huidige titelstrijd. Volgens de 82-jarige adviseur van Red Bull kan Max Verstappen ook dit jaar profiteren van een vergelijkbare situatie – zeker nu concurrent McLaren zijn coureurs vrij laat strijden.

“Het is ongelooflijk dat het al vijftien jaar geleden is”, vertelt Marko tegenover Sport Krone. “Dat succes was vooral belangrijk voor het hele team. Elke wereldtitel heeft zijn eigen verhaal, maar destijds was de doorslaggevende factor natuurlijk het coureurskampioenschap.” De Oostenrijker verwijst naar het spannende slot van het seizoen 2010, toen Sebastian Vettel in Abu Dhabi ondanks een achterstand van vijftien punten alsnog de titel greep. “Destijds stond hij nog achter Alonso en Webber toen we naar Abu Dhabi gingen”, herinnert Marko zich. “Uiteindelijk was Sebastian degene die in Abu Dhabi het meest profiteerde. Ik hoop dit jaar op een vergelijkbaar scenario.”

Red Bull ziet kansen

Ondanks dat Red Bull de laatste weken niet foutloos was, blijft Marko optimistisch over de kansen van Verstappen. “Hoewel het in Singapore en onlangs in Mexico niet perfect liep, hebben we toch punten gewonnen op de respectieve leiders”, benadrukt hij. Verstappen eindigde beide weekenden als tweede en derde. “En nu komt Brazilië”, vervolgt Marko. “Daar maakten we vorig jaar een belangrijke slag richting de titel. Hopelijk kunnen we dat herhalen.”

De Oostenrijker ziet bovendien een interessant element bij de concurrentie. “Voor zover ik begrijp, laat McLaren beide coureurs tot het einde vrij racen”, zegt Marko. “Dat zou Piastri wel eens extra kunnen stimuleren om zich terug te knokken – en dat kan uiteindelijk in ons voordeel werken.” Met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan is het nog lang niet beslist wie er met het wereldkampioenschap ervandoor gaat.

