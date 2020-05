Wedstrijdleider Masi belooft: ‘Coureurs ondanks lange pauze meteen vrij laten racen’

Het Formule 1-seizoen zal straks na een onderbreking van zes maanden uiteindelijk van start gaan in Oostenrijk en dat zou als gevolg kunnen hebben dat coureurs ‘roestig’ zijn. Ondanks dat is wedstrijdleider Michael Masi van plan om vast te houden aan het ‘let them race-principe’. Laat ze gaan.

De FIA kreeg vorig jaar veel kritiek na onder meer meer straffen voor Sebastian Vettel in Canada waar de Duitser een zege verloor door een tijdstraf. Het kantelpunt volgde in Oostenrijk waar Max Verstappen na lang beraad niet werd bestraft voor een inhaalmanoeuvre waarbij Charles Leclerc kort naast de baan belandde. Nu het seizoen eindelijk lijkt te gaan beginnen, belooft Masi de lijn door te zetten.

“Ik denk dat de coureurs nog nooit zo lang niet in een auto of een kart hebben kunnen zitten”, vertelt Masi bij Sky Sports F1. “Maar in Oostenrijk denk ik dat we gewoon verder gaan met ‘let them race’, zoals we hebben gedaan in de tweede helft van vorig seizoen. Ik zou niet weten waarom dat ineens moet veranderen.” Masi houdt gewoon vertrouwen in de kunde van ‘zijn’ coureurs. “Uiteindelijk hebben we hier te maken met de 20 beste coureurs van de wereld. Zij zitten zomaar in de Formule 1.”

In de afgelopen maanden is er ook gekeken naar het tegen de richting in rijden op bijvoorbeeld Silverstone en de Red Bull Ring. F1 wil zoveel mogelijk races aan de geïmproviseerde kalender toevoegen en nam deze ongebruikelijke optie ook mee. Maar het bleek te ingewikkeld, gaf Masi toe. “De faciliteiten op alle circuits, de veiligheidsmaatregelen, de muren, vlagposten, alles is ontworpen met een bepaalde rijrichting van de auto’s in het achterhoofd.”

“Zo ook bijvoorbeeld de openingen waar stilgevallen auto’s door geloodst worden. Als je in tegengestelde richting zou rijden, moet je daar een muur neerzetten. Het zou mooi zijn om circuits te hebben die je in beide richtingen kunt rijden. Maar het zou een enorme uitdaging vormen en er moeten dan letterlijk muren verplaatst worden. Het vereiste werk is niet te overzien om dat mogelijk te maken.”