Lezers van het Britse Autosport hebben Max Verstappen verkozen tot ‘Coureur van het Jaar’. Tijdens de prestigieuze Autosport Awards troefde de Nederlander rivalen Lando Norris en Oscar Piastri af. Beiden waren eveneens genomineerd voor de titel. Verstappen liet ook IndyCar-kampioen Alex Palou, Formule E-kampioen Oliver Rowland en MotoGP-wereldster Marc Márquez achter zich. Het was de vijfde keer op rij dat hij deze onderscheiding in de wacht sleepte.

De Autosport Awards werden woensdag uitgereikt in de Roadhouse in Londen. Het betrof de 38e editie van het evenement, waar sinds 1982 prijzen worden toegekend aan de grootste namen in de internationale autosport. Max Verstappen werd voor de vijfde keer uitgeroepen tot Coureur van het Jaar, een eer die eerder ook ten deel viel aan legendes als Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Opvallend genoeg greep kersvers wereldkampioen Lando Norris in deze categorie naast de hoofdprijs. Hij werd wel onderscheiden als British Competition Driver of the Year.

Andere categorieën zijn onder meer Rookie van het Jaar, Moment van het Jaar, Auto van het Jaar, Rallyrijder van het Jaar en Team van het Jaar. Deze prijzen gingen respectievelijk naar Isack Hadjar, de overwinning van Robert Kubica op Le Mans, de MCL39 van McLaren, Sébastien Ogier en het Formule 1-team van McLaren. Voormalig teambaas Ross Brawn ontving bovendien een speciale Gold Medal Award voor zijn verdiensten in de autosport.

