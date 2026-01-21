Arvid Lindblad kijkt reikhalzend uit naar zijn Formule 1-debuut. De Britse coureur staat te popelen om het tegen de andere coureurs op te nemen, met name zijn idool Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen speelde namelijk een sleutelrol in de eerste kennsmaking van Lindblad met de autosport. Hoewel het voor de Brit ‘supercool’ is om straks het circuit te delen met Hamilton, heeft hij wel als duidelijk doel: ‘Je wilt je idolen nog steeds verslaan’.

Arvid Lindblad staat in 2026 als enige rookie op de grid. De Britse coureur debuteert twee jaar na zijn Formule 3-debuut al in de koningsklasse. Precies zoals Lindblad vijf jaar geleden aan regerend wereldkampioen Lando Norris had beloofd. “Ik herinner me dat Lando in 2021 naar de kartbaan kwam, hij lanceerde zijn eigen chassis en kwam naar een van de races”, vertelde de 2026-debutant eerder al aan Autocar. “Dus ik ging naar Lando toe en het eerste wat ik zei was: ‘Onthoud me, ik zie je over vijf jaar.’ Ik kreeg wat inspiratie van het verhaal van Lewis Hamilton en Ron Dennis, waarin Hamilton zei dat hij ooit voor zijn team zou rijden.”

LEES OOK: Mercedes-hoofdontwerper en sleutelfiguur achter dominantie verlaat het team

Toch kijkt Lindblad nu dat zijn Formule 1-avontuur op het punt van beginnen staat meer uit naar gevechten op de baan met Lewis Hamilton dan met Norris. “Toen Lando debuteerde, was ik al behoorlijk bekend met de sport. Pas in 2023 begon hij echt door te breken. Maar Lewis speelde een grote rol in mijn vroege interesse in de sport. Ik voelde een grote band met hem omdat hij de enige coureur met een andere huidskleur was”, legt Lindblad uit tijdens het season launch-evenement van Red Bull. “Hij debuteerde in het jaar dat ik werd geboren. Hij presteerde erg goed toen ik interesse kreeg in de sport.”

‘Je wilt je idolen verslaan’

De jonge rookie werd vervolgens gevraagd of hij niet zenuwachtig is om tegen zijn idool te racen. “Daar heb ik nog niet echt over nagedacht”, zegt Lindblad eerlijk. “Het is een heel gaaf idee in die zin dat toen ik verliefd werd op de sport, Lewis het goed deed en zijn wereldkampioenschappen bij Mercedes begon te winnen. En nu ga ik de baan met hem delen. Dat is natuurlijk supercool. Ik bedoel, je wilt je idolen nog steeds verslaan. Dus ik denk niet dat ik anders tegen hem zal racen. Maar het is zeker cool om het circuit met hem te kunnen delen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.