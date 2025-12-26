Arvid Lindblad maakt zich op voor zijn debuut in de Formule 1 in 2026. De Racing Bulls-coureur, die vorig jaar zijn eerste seizoen in de Formule 2 afwerkte en als zesde in het kampioenschap eindigde, erkent dat veel van de lessen die hij dit jaar leerde niet direct toepasbaar zullen zijn in de Formule 1.

“F2 is zo uniek,” vertelt Lindblad aan Autocar. “Het is de op één na hoogste trede op de ladder naar Formule 1, maar het is zo anders. Van veel dingen die ik dit jaar in F2 heb moeten leren, weet ik niet of ze allemaal te vertalen zijn naar F1.”

De 20-jarige Red Bull-junior heeft een snelle opmars door de opstapklassen doorgemaakt. Na één seizoen in Formule 3 en een overwinning in de Formula Regional Oceania-serie maakte hij de stap naar F2. Lindblad benadrukt dat zijn ontwikkeling niet alleen over zijn rijvaardigheden gaat, maar ook over persoonlijke groei en teamwork. “Ik heb veel over mezelf geleerd, zowel op als naast het circuit. Het werken met het team en dergelijke. En dat wordt in F1 nog belangrijker.”

‘Wordt een grote uitdaging’

Lindblad zal de enige rookie op de grid zijn in het eerste seizoen van de vernieuwde Formule 1-reglementen. Volgens hem kan het tijdstip van deze technische verandering hem juist helpen om competitief te zijn.

Lindblad: “Het wordt een grote uitdaging voor iedereen en ik moet nog veel leren. Het wordt een heel andere Formule 1 volgend jaar, dus ik concentreer me gewoon op hard werken met het team tijdens de winter, optimaal gebruik maken van de tests en dan zien we verder.”

Ontmoeting met Norris

Het F1-debuut van Lindblad valt precies op het moment dat hij vijf jaar geleden aan de toekomstige wereldkampioen Lando Norris had beloofd.

“Ik herinner me dat Lando in 2021 naar de kartbaan kwam, hij lanceerde zijn eigen chassis en kwam naar een van de races. Ik zag hem in de paddock en zei tegen mijn vriend: ik wil naar Lando toe. Hij zei: ‘Nee, je bent niet moedig genoeg, je hebt de ballen er niet voor’. Ik wilde gewoon bewijzen dat hij het mis had. Dus ik ging naar Lando toe en het eerste wat ik zei was: ‘Onthoud me, ik zie je over vijf jaar.’ Ik kreeg wat inspiratie van het verhaal van Lewis Hamilton en Ron Dennis, waarin Hamilton zei dat hij ooit voor zijn team zou rijden. Ik wist dat het op z’n vroegst mogelijk zou zijn in 2026, dus ik ben erg blij dat het is uitgekomen.”

