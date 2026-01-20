Mercedes-hoofdontwerper John Owen legt in 2026 zijn functie bij de Zilverpijlen neer. De ontwerper verlaat het Duitse team na bijna twee decennia trouwe dienst. Owen speelde als hoofdontwerper een sleutelrol bij de dominantie van de renstal tussen 2014 en 2021, maar draagt nu zijn taken over aan opvolgers Giacomo Tortora en Simone Resta.

John Owen trad in 2007 toe tot de Mercedes-renstal, en speelde een sleutelrol bij het behalen van de onder meer acht constructeurstitels voor de Zilverpijlen. Als hoofdontwerper van de Duitse renstal was hij verantwoordelijk van het ontwerp van alle zeventien Formule 1-auto’s van het merk, waaronder de dominante W07. Hierin behaalde Nico Rosberg in 2016 zijn eerste en enige wereldtitel.

Owen legt zijn functie in de loop van 2026 neer, en steunt tot die tijd zijn opvolger bij de overdracht van de werkzaamheden. “Wij wensen John het allerbeste voor de toekomst en danken hem voor de grote rol die hij heeft gespeeld in het succes van het team”, aldus Mercedes in het officiële persbericht van Owens vertrek. “Johns functie zal intern worden ingevuld. Giacomo Tortora (momenteel Engineering Director) wordt de nieuwe Director of Car Design, terwijl Deputy Technical Director Simone Resta toezicht zal houden op deze afdeling.”

2026

Mercedes staat net als de andere teams op de grid aan de vooravond van de start van een nieuw reglementscyclus. De reglementen op het gebied van de chassis en de motor worden ingrijpend gewijzigd voor het 2026-seizoen. De laatste keer dat dit gebeurde – toen in 2022 het grondeffecttijdperk van start ging – sloeg Mercedes de plank mis. Mede door porpoising en de ontbrekende correlatie tussen de data uit de simulator en de echte circuits beleefde de Duitse renstal, behalve af en toe een Grand Prix-zege, weinig succes.

