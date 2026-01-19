Het team van Red Bull bagatelliseert claims dat Mercedes bij uitstek de beste motor zal hebben in het nieuwe Formule 1-seizoen. De afgelopen maanden kwamen er veel geruchten naar buiten dat de Silberpfeile de beste papieren hebben in de aanloop naar 2026. Veel kenners vrezen een herhaling van 2014, toen het team aan kop ging bij de invoering van nieuwe reglementen. Volgens Red Bull heeft Mercedes veel van deze geruchten echter zelf de wereld in geholpen.

Voorlopig bestaan er nog veel vraagtekens over 2026 en de uiteindelijke pikorde in de Formule 1. Meerdere teams spreken van de ‘grootste reglementaire wijzigingen in de geschiedenis van de sport’, waardoor het onduidelijk blijft welke teams zullen uitblinken en welke de plank misslaan. Bij de start van het hybride-tijdperk had Mercedes direct een aanzienlijk voordeel, dankzij een uiterst competitieve krachtbron. Er gaan geruchten dat het team opnieuw de maatstaf gaat bepalen, al blijft rivaal Red Bull sceptisch.

Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Powertrains en voormalig medewerker van Mercedes HPP, verwerpt alle speculaties. Hij stelt bovendien dat zijn oude team de geruchten zelf aanwakkert. “Ik denk dat veel van die praatjes van Mercedes zelf komen”, verklaarde hij tegenover The Express. “Mijn oma zei altijd: ‘Een leeg blikje rammelt het hardst.'” Gevraagd naar zijn kijk op de onderlinge machtsverhoudingen hield Hodgkinson de lippen stijf op elkaar. “Ik denk dat ik mijn echte mening niet kan geven.”

‘Je moet de politiek ook in acht nemen’

“In de pers wordt nogal gesuggereerd dat Mercedes de maatstaf zou bepalen”, voegde hij eraan toe. “Veel van die geruchten hebben ze waarschijnlijk zelf de wereld ingestuurd, omdat de rijdersmarkt erg krap is en ze mensen moesten aantrekken met een auto die op dat moment niet goed presteerde. Je moet de politieke overwegingen ook in acht nemen”, waarschuwde Hodgkinson. “Als je een gerucht maar vaak genoeg herhaalt, wordt het als een feit aangenomen. Dat is mijn theorie.”

LEES OOK: Mekies rekent op moeizaam motortraject: ‘Kopzorgen en slapeloze nachten’

De Red Bull-topman concludeerde dat hij vooral wil afwachten wat er op het circuit gebeurt. “Ik wil gewoon mijn hoofd erbij houden en aan de slag gaan”, vervolgde hij. “Dan spreken de resultaten voor zich.” Tot slot vergeleek hij zijn rol bij Red Bull Powertrains met zijn tijd bij Mercedes HPP. “Mercedes is een zeer bekwame fabrikant; ik heb er twintig jaar gewerkt, dus ik ken het team heel goed. Bij Red Bull heb ik ervoor gezorgd dat we alles beter doen dan voorheen. Ik kan mezelf goed spiegelen aan het verleden, dus ik weet waar ik sta. Ik kijk er vooral naar uit om te beginnen. Het voelt alsof ik al vier jaar niet heb geracet.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)