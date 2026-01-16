Het team van Red Bull bereidt zich voor op een uitdagend seizoen. Met de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 zet het team een grote stap: voor het eerst rijdt Red Bull met een eigen motor, ontwikkeld in samenwerking met Ford. Dat maakt dat er nog veel vraagtekens bestaan over de competitiviteit van de nieuwe RB22. Teambaas Laurent Mekies rekent dan ook op een moeizame start van het seizoen.

Tijdens de zogeheten season launch in Detroit gaf Mekies eerlijk toe dat de combinatie van nieuwe regels en een volledig nieuwe motor voor de nodige hoofdbrekens zal zorgen. “We betreden een bijzonder moment voor de Formule 1”, verklaarde hij tegenover het aanwezige publiek. “Het wordt de grootste reglementswijziging in de geschiedenis van de sport.” Red Bull koos er bewust voor om juist in dit nieuwe tijdperk de stap te zetten naar een eigen krachtbron. “Het is ook het moment waarop we besloten onze eigen krachtbron te ontwikkelen, met de ongelooflijke steun van onze strategische partner Ford, die ons vanaf het allereerste begin heeft gesteund.”

‘Waanzinnige uitdaging’

Volgens Mekies is het project ongekend ambitieus. “Het is een waanzinnige uitdaging”, vervolgde hij. “Misschien is het een uitdaging die alleen bedrijven als Red Bull en Ford aankunnen, maar dat is precies waar wij klaar voor zijn. Het wordt een jaar vol uitdagingen, en dat is ook wat ons verbindt.” Tegelijkertijd temperde hij de verwachtingen voor de eerste maanden. “Na alles wat we hebben gezegd over de omvang van de taak – helemaal opnieuw beginnen en alles opnieuw opbouwen – zou het naïef zijn te denken dat we bij de eerste race op hetzelfde niveau staan als concurrenten die dit al jaren doen.”

Mekies gaf toe dat Red Bull rekening houdt met de nodige problemen. “We weten dat er veel moeilijkheden, kopzorgen en slapeloze nachten zullen zijn, maar daar zijn we voor gemaakt”, zei hij strijdlustig. “We hebben er vertrouwen in dat we een fantastische groep mensen en partners hebben samengesteld, en samen zullen we die obstakels overwinnen. Heb geduld met ons in de eerste maanden”, luidde zijn boodschap. “Ik denk dat deze aanvankelijke moeilijkheden later een mooie herinnering zullen zijn aan hoeveel we hebben doorstaan om uiteindelijk de top te bereiken.”

