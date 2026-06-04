Max Verstappen neemt komend weekend deel aan de GP van Monaco. In het verleden was de Nederlander al eens kritisch op ‘het kroonjuweel’, mede door de beperkte inhaalmogelijkheden op het nauwe stratencircuit. Desondanks is hij verheugd dat hij zich inwoner van het prinsdom mag noemen. De voordelen van het leven in Monaco zijn immers talrijk; het feit dat er eens per jaar een Grand Prix plaatsvindt, is volgens Verstappen slechts een bonus.

Gevraagd naar zijn gevoel bij de GP van Monaco, legde Verstappen uit dat hij de race in de eerste plaats als een thuiswedstrijd ziet. “Monaco is gewoon mijn thuis”, aldus Verstappen tijdens de officiële FIA-persconferentie. “Dat weegt zwaarder dan de race. De Grand Prix is eigenlijk slechts een bonus. Ik voel me hier veilig, de mensen zijn aardig en het is een mooie plek om je kinderen groot te brengen. Tijdens de Grand Prix is het misschien een beetje hectisch, maar het blijft wel bijzonder.”

Eerste herinneringen

Zijn eerste herinneringen aan Monaco zijn minder rooskleurig. Dat vader Jos Verstappen ooit door de straten scheurde, staat de 28-jarige coureur niet helder voor de geest. Zijn eerste echte aanraking met Monaco kwam tijdens de Grand Prix van 2015, toen hij in zijn debuutseizoen crashte op het rechte stuk. Na een touché met Romain Grosjean klapte de jonge Nederlander keihard in de vangrail. “Dat is misschien niet de mooiste eerste herinnering”, grapte hij.

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Over het aankomende raceweekend: “Realistisch gezien is het hier belangrijk dat je snel bent op de hobbels en de kerbstones.” Niet iets waar Red Bull in uitblinkt, zo gaf Verstappen toe. “We zullen zien hoe de auto zich gedurende de sessies ontwikkelt. Uiteindelijk willen we ons pakket gewoon op alle fronten verbeteren: de grip, het vermogen, de rembalans en de bandenslijtage.” Verwacht hij zondag meer spektakel nu de auto’s een fractie lichter en smaller zijn geworden? “Misschien”, antwoordde Verstappen nuchter. “De auto’s zijn wat wendbaarder, maar aan de andere kant is de bestuurbaarheid minder goed dan in voorgaande jaren. We zullen zien. De kwalificatie zal nog steeds het hoogtepunt van het weekend zijn, dus daar gaan we hoe dan ook ons best doen.”

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