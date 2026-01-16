Max Verstappen trok vrijdag het doek van de RB22, zijn nieuwe Red Bull-auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Tijdens een speciaal season launch-evenement in Detroit onthulde het team samen met motorpartner Ford de nieuwe livery voor 2026. Red Bull kiest opnieuw voor het vertrouwde ontwerp, uitgevoerd in een opvallende blauwe kleurstelling én voorzien van een glimmende laklaag. Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar keurden de nieuwe look alvast goed.

Gehuld in de knalblauwe teamkledij voor 2026 oogde Max Verstappen zichtbaar enthousiast over ‘zijn’ nieuwe auto. “Iedereen heeft er ontzettend veel zin in en ik ook”, lachte hij. “En zoals je kunt zien, zijn onze kleuren ook een beetje veranderd”, verwees hij naar zijn nieuwe outfit. De presentator van de show vroeg de viervoudig wereldkampioen vervolgens een rondje te draaien om de nieuwe merchandise te showen. “Wil je mijn kont zien?”, grapte de Nederlander prompt.

‘Ik heb hier al een tijdje om gevraagd’

Niet veel later werd het doek van de daadwerkelijke auto getrokken. “Ik vind dat de auto er veel beter uitziet”, reageerde Verstappen tevreden. “Ik heb hier al een tijdje om gevraagd”, doelde hij op de glimmende nieuwe kleurstelling. “Ik hou van dat glanzende, ik hou van het blauw. Het ziet er fris uit.”

Ook teamgenoot Isack Hadjar was zeer te spreken over het ontwerp. “Ik vind dat glimmende erg mooi”, vulde hij aan. “Tijdens nachtraces gaat dat er echt heel goed uitzien.” De jonge Parijzenaar staat voor zijn eerste seizoen bij hoofdteam Red Bull; hij erft dit jaar het stoeltje van Yuki Tsunoda. “Het is ongelooflijk”, vervolgde hij enthousiast. “Ik heb er altijd van gedroomd om voor dit team te racen. Als kind zag ik Sebastian Vettel al die titels winnen, en nu race ik eindelijk voor het grote team. Het is een privilege om voor Red Bull te rijden en naast Max Verstappen te staan.”

