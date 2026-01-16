Red Bull heeft de nieuwe livery voor 2026 onthuld! Max Verstappen en nieuwe teamgenoot Isack Hadjar racen komend seizoen in een overwegend blauwe RB22. Het ontwerp wijkt weinig af van de liveries van de afgelopen jaren, al onderscheidt de kleurstelling zich dankzij een glimmende laklaag. De laatste jaren maakte Red Bull steevast gebruik van een matte look, maar met ingang van de nieuwe reglementen racet Verstappen in een glanzende bolide.

“Samen zijn we onstuitbaar”, luidden de krachtige woorden van topman Bill Ford. In het hart van Detroit opende de Amerikaan vrijdag de season launch van Red Bull. Als motorleverancier en partner van het Formule 1-team kreeg de autogigant de eer om het doek te trekken van de gloednieuwe RB22. Het was het eerste team dat een tipje van de sluier lichtte in aanloop naar 2026 en het nieuwe seizoen. Let op, het ging hier om een onthulling van de livery; het ontwerp van de definitieve auto houdt Red Bull nog even geheim. Hetzelfde geldt voor zusterteam Racing Bulls, dat de VCARB 03 presenteerde.

‘Jaar vol uitdagingen’

“We gaan de grootste reglementswijziging in de geschiedenis van de Formule 1 tegemoet”, benadrukte teambaas en CEO Laurent Mekies. “Het wordt een jaar vol ongelooflijke uitdagingen, maar Red Bull en Ford durven die samen aan te gaan.” Ford sloot zich na de aankondiging van het nieuwe motorreglement aan bij de Oostenrijkse renstal. Per 2026 wordt het vermogen in de Formule 1 gelijk verdeeld tussen een interne verbrandingsmotor en een elektrische motor. “Zonder deze reglementswijzigingen waren we hier niet aan begonnen”, vulde Ford-CEO Jim Farley aan.

Binnenkort wordt de nieuwe krachtbron voor het eerst losgelaten op het circuit, tijdens de eerste privétests op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Deze vijfdaagse tests vinden plaats achter gesloten deuren, alvorens alle teams naar Bahrein afreizen voor de eerste openbare oefensessies. Tot die tijd moeten we het doen met foto’s van de gloednieuwe liveries van Red Bull en zusterteam Racing Bulls. Formule 1-CEO Stefano Domenicali, een van de gasten tijdens de season launch in Detroit, beloofde wel alvast een ‘geweldig’ seizoen. “Nieuwe reglementen betekenen ook nieuwe ideeen, nieuwe energien en nieuwe manieren om competitief te zijn”, verzekerde hij. “Geloof me, dit gaat een geweldig jaar worden.”

