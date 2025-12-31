Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten in een korte bijdrage over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 7: columnist Koen Vergeer, over Verstappens dochtertje en old-skool circuits.

Lees hier onze andere ‘Max-momenten’

Het Max-moment van 2025 is natuurlijk het moment waarop hij vader wordt. Van dochter Lily. Daar lever je al je wereldtitels voor in. Veel meer weten we er niet van, want Max Verstappen houdt het circuit en thuis strikt gescheiden.

Echter, van de aloude bakerpraatjes uit de Formule 1 dat een coureur, eenmaal vader, minimaal 0,2 seconde per ronde langzamer zou gaan, blijkt totaal geen sprake. Twee weken later wint Max op Imola, na een weergaloze inhaalactie op Piastri. Oldskool-racecircuits brengen het beste in Max naar boven.

Mijn Max-moment inzake het racen is dan ook het weekend op Suzuka. Daar doorbreekt Max voor het eerst de dominantie van McLaren. Een duidelijk signaal dat de papayamannen nog niet van hem af zijn. Het begint met een magisch rondje in Q3 naar pole. De monden vallen open. ‘Dit kan alleen Max Verstappen’, stelt Alonso. ‘Hij weet steeds een hoger niveau te vinden, een niveau dat deze auto eigenlijk niet verdient’.

Oké, vooruit, over één rondje. Maar op zondag rijdt hij nog eens 53 van zulke ronden en wint de race. In de witte livery. Hij staat er weer, vlak hem niet uit. We hebben het gezien.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)