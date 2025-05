In een poging om de doorgaans saaie optocht tijdens de Grand Prix in Monaco te doorbreken, moeten de coureurs twee verplichte pitstops maken. Dit kan voor zeer verrassende tactieken zorgen, zoals bijvoorbeeld direct in de eerste ronde al van banden wisselen. “Als je niets te verliezen hebt en toch al buiten de punten rijdt, waarom niet?”, zegt Max Verstappen tijdens de mediasessie in Monaco.

Monaco is het kroonjuweel op de kalender van de Formule 1. Met name de kwalificatie op zaterdag is de spannendste kwalificatie van het jaar waarbij de coureurs boven zichzelf uit moeten stijgen in het Prinsdom. Toch klinken er steeds meer geluiden dat het circuit eigenlijk niet meer geschikt is voor de huidige Formule 1. Met name wordt er geklaagd over de race op zondag wegens het gebrek aan inhaalmogelijkheden. Met een extra verplichte pitstop, probeert de Formule 1 voor wat meer spektakel te zorgen.

“Het wordt interessant. Als je achteraan start, dan ga je gewoon in de eerste ronde al naar binnen”, oppert Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Wat maakt het uit? Je gaat toch niet door dat veld naar voren rijden, dat gaat niemand lukken. Dan kun je beter een gok nemen. Wie weet heb je mazzel en sta je op het podium in Monaco.”

Verstappen kan zich tijdens de mediasessie in Monaco vinden in de tactiek van Bleekemolen. “Ja, dat kan inderdaad. Vorig jaar probeerden een paar man dat ook, maar toen hadden we meteen die rode vlag in de eerste ronde. Dus ja het kan, maar ik hoop natuurlijk niet dat we laatste staan op de grid. Maar als je niets te verliezen hebt en toch al buiten de punten rijdt, waarom niet?”

Luister de gehele podcast met Jeroen Bleekemolen waarin we vooruitblikken op de GP van Monaco hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.