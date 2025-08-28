Max Verstappen heeft zich als eerste gemeld om Sergio Pérez te feliciteren met zijn terugkeer in de Formule 1. Dat vertelde de Mexicaan na de officiële aankondiging dat hij in 2026 voor het nieuwe Cadillac-team zal uitkomen.

Pérez, die eind 2024 afscheid moest nemen bij Red Bull Racing en dit seizoen zonder stoeltje bleef, maakt volgend jaar zijn rentree in de koningsklasse van de autosport. De zesvoudig Grand Prix-winnaar zal bij Cadillac een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas.

Hoewel de samenwerking met Verstappen bij Red Bull soms onder spanning stond, benadrukte Pérez dat juist de Nederlander als eerste reageerde. “Ik was verrast door het aantal berichten dat ik kreeg, maar Max liet direct van zich horen,” aldus de 34-jarige coureur. “Daarnaast stuurden ook Pierre Gasly en Franco Colapinto een bericht. Het was mooi om te merken dat veel collega’s blij zijn dat ik terugkeer.”

Voor Verstappen betekent de comeback van zijn voormalige teamgenoot een hernieuwde kennismaking op de grid, nadat de twee tussen 2021 en 2024 samen successen behaalden bij Red Bull Racing.

