Max Verstappen ziet zichzelf na zijn Formule 1-carrière geen teambaas worden. “Als je zelf jarenlang Formule 1 hebt gereden en je besluit te stoppen, dan ben je er ook wel even klaar mee, stel ik me zo voor. Ik wil dan andere dingen doen”, zo vertelt hij in een uitgebreid interview in Het Jaar van Max, de speciale editie van FORMULE 1 Magazine.

In de special van FORMULE 1 Magazine ‘Het Jaar van Max’ staat een uitgebreid interview met Max Verstappen over acht pagina’s. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

– Voor jongere coureurs op de grid vervul je een soort van mentorrol. Hoe ontstaat zoiets?

“Dat gaat heel spontaan en natuurlijk. Kijk, als mij wat gevraagd wordt en ik vind die persoon heel aardig, dan heb ik er niets tegen bepaalde zaken uit te leggen of mijn visie op iets te vertellen. Met iemand als Gabriel Bortoleto kan ik het goed vinden. Hij is gewoon een heel aardige jongen met een goed karakter. Zoiets kom je niet heel vaak tegen. Andere jonge coureurs vragen me ook regelmatig dingen. Zo gaan we met elkaar om. Het heeft er vooral mee te maken dat we racen leuk vinden en we doen ons niet anders voor dan we zijn.”

‘Dat is niet wat ik leuk vind’

– Waar houdt die mentorrol op? Je zal Lando Norris niet meer helpen nu, neem ik aan?

“Dat is ook geen rookie meer natuurlijk. Maar als je het hebt over de nieuwe jongens: op een gegeven moment verandert dat ook natuurlijk. Ze krijgen meer ervaring, vormen meer hun eigen mening en uiteindelijk zijn ook zij vooral op zichzelf aangewezen. Dat is logisch. Zo gaat het altijd en zo hoort het ook.”

– Met jouw ervaring als coureur, jouw mentorrol ten opzichte van andere coureurs en jouw bemoeienissen met Verstappen.com Racing, dan heb je eigenlijk het ideale profiel van een teambaas.

“Haha, maar dat ga ik niet worden in de Formule 1. Geen zin in, echt niet. Als je teambaas bent van een F1-team moet je toch in Engeland gaan wonen of in Italië, dat zie ik niet zitten. Het klopt dat dit praktische bezwaren zijn, maar zo’n rol vind ik te groot dan, veel te groot. Dat is niet wat ik leuk vind of ambieer. Als je zelf jarenlang Formule 1 hebt gereden en je besluit te stoppen, dan ben je er ook wel even klaar mee, stel ik me zo voor. Ik wil dan andere dingen doen. Ook racen, maar op kleinere schaal en op mijn manier.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)