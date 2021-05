Nikita Mazepin heeft in Monaco voor het eerst dit seizoen zijn teamgenoot Mick Schumacher verslagen, maar er waren ook verbeterpunten afgelopen weekend.

Mazepin startte zondag voor Schumacher die vanwege een ongeluk VT3 niet meedeed in de kwalificatie. Toch zag de Rus zijn teamgenoot in de eerste ronde langszij komen in de Grand Hotel Hairpin. “Het was heel krap”, zegt Mazepin tegen Autosport over de inhaalactie van zijn teamgenoot. “Er was een groot risico dat we daar beide auto’s zouden verliezen en ik wilde daar niet verantwoordelijk voor zijn.”

Uiteindelijk veroverde Mazepin zijn plek weer terug. Schumacher kreeg een technisch probleem en moest zijn teammaat voorbij laten gaan. “Daar was geen verwarring over”, aldus Mazepin. “Ik was heel netjes in de eerste ronde. Hij was netjes later in de race. We hebben een goede band binnen het team. dat moeten we zo houden.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Ondanks de mentale zege door zijn teamgenoot te verslaan, spreekt Mazepin toch van een moeizame race. “Het was lastig. De auto is op een stratencircuit moeilijk te besturen”, zegt hij. “Omdat het toch moeilijk inhalen is, blijft iedereen buiten tot zijn banden helemaal op zijn. Onze auto met compleet versleten banden is wel een treurige combinatie.”

Toch hoopt Mazepin dat Bakoe een ander verhaal wordt. “Monaco is een circuit waar je veel downforce nodig hebt. Dat komen wij juist tekort”, zegt hij. Mazepin gelooft dat de Haas competitiever zal zijn over de straten in Azerbeidzjan, omdat downforce daar minder belangrijk is. “En de motor is beter dit jaar.”