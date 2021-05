Helmut Marko is niet onder de indruk van de dreigementen van Toto Wolff over een mogelijk protest van Mercedes in Bakoe. Wolff zei in Monaco dat zijn team in Bakoe protest zal aantekenen tegen de teams met een zogenaamde ‘flexi-wings’ als die in Azerbeidzjan nog zijn toegestaan. “Je kunt niet zomaar een nieuwe vleugel bouwen”, reageert Marko.

Volgens Toto Wolff krijgen teams die een ‘flexi-wing’ gebruiken teveel tijd om een aangepast exemplaar te bouwen. Een flexi-wing is een voor- of, in het geval van Red Bull, achtervleugel die te ver doorbuigt op hoge snelheid. Onder meer Ferrari en Alpine zouden ook zo’n achtervleugel hebben en moeten die pas voor de GP van Frankrijk aanpassen. Dan pas voert de FIA nieuwe tests in. In Bakoe mogen ze dus nog met het huidige, buigzame exemplaar rijden.

Wolff maakt in Monaco duidelijk dat hij wil dat de FIA die nieuwe tests eerder invoert. Indien dat niet zou gebeuren, sluit de Mercedes-teambaas een officieel protest in Bakoe niet uit. Helmut Marko is niet onder de indruk van dat mogelijk protest van Mercedes.

“We veranderen onze vleugel, zodat die op het door de FIA vereiste tijdstip de nieuwe tests doorstaat. Maar voor Bakoe gaat dat niet. Qua tijd redden wij dat niet, omdat we de hele achterkant moeten aanpassen. Je kunt niet zomaar een nieuwe vleugel bouwen”, wordt Marko geciteerd door Motorsport.com.

De veelbesproken achtervleugel van Red Bull. © Motorsport Images

De Red Bull-topman verwacht niet dat Mercedes daadwerkelijk protest zou aantekenen. “Mercedes zou dan tegen acht auto’s moeten protesteren. Naast ons zijn ook Ferrari, Alfa Romeo en Alpine getroffen. Willen ze dat echt doen en een groot schandaal veroorzaken? Ik denk het niet”, aldus de Oostenrijker.

Indien Mercedes toch zou doorzetten, dan heeft Red Bull ook al een reactie klaar, zo verklapt Marko. “We verwachten dat ook de tests voor de voorvleugel worden aangescherpt. Dat zou niet meer dan eerlijk zijn. Want vooral de voorvleugel van Toto Wolffs team is op dit vlak het meest wankel. Dat is zeker ook materiaal voor een protest”, besluit Herr Doktor.

