Lance Stroll zette het succes van Aston Martin in Monaco extra kracht bij door van de dertiende, naar de achtste positie te rijden tijdens de race. Maar de Canadees kwam ook een aantal keer met de schrik vrij.

Stroll stuiterde tot twee keer toe flink over de kerb bij het uitkomen van Zwembad. Voor Charles Leclerc betekende een gelijke fout uiteindelijk het einde van zijn weekend, maar Stroll kon beide keren door. “Het schudde mijn hersens door elkaar”, zegt hij tegen Autosport. “Ik dacht dat mijn dag erop zou zitten.”

Stroll wist de eerste misstap nog redelijkerwijs op te vangen. “Maar bij de tweede raakte ik de vangrail vrij hard bij het insturen”, zegt hij. De fout was vrijwel identiek aan het ongeluk van Leclerc tijdens de kwalificatie. Ook Max verstappen heeft slechte herinneringen aan de Zwembadchicane. “Als je de vangrail zo hard raakt, weet je normaal gesproken wel hoe het eindigt. Dus ik was best blij. Ik heb daar al mijn jokers verbruikt.”

Blijkbaar had Stroll nog een joker over, want de Canadees vermeed ook nog een straf. De wedstrijdleiding had tijdens een onderzoek ingesteld of Stroll bij het uitrijden van de pitstraat binnen de gele lijn was gebleven. Aston Martin wilde hun coureur niet lastig vallen met het onderzoek. “Ze hebben het niet tegen me gezegd”, vertelt Stroll. “Maar ik zag ‘under inestigation‘ staan op het grote scherm langs de baan. Ik reed daarom een paar extra snelle ronden.” Uiteindelijk was de voorsprong van Stroll groot genoeg om een tijdstraf van tien seconden te kunnen overbruggen.

Vanaf P13 startte Stroll op de harde band in Monaco. Een strategie waar hij eerst nog zijn twijfels bij had. “Het was niet ideaal”, zegt Stroll. “Maar ik kwam goed weg. De jongens op de zachte band voor mij sloegen ook geen groot gat.” Aston Martin hoopte op een safety car, maar uiteindelijk klopten ze Esteban Ocon en Antonio Giovinazzi met een overcut. “Ik zag dat niet aankomen”, geeft Stroll toe. “Ik dacht dat we zouden profiteren van een saftey car. Maar uiteindelijk deden we het gewoon op snelheid.”