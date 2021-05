Michael Masi zegt dat een IndyCar-achtige regel, die coureurs straft voor het verstoren van kwalificatiesessies, zou kunnen worden ingevoerd in de Formule 1. “We zullen ernaar kijken en samen met alle betrokkenen bepalen of de regel geschikt is of niet.”

Charles Leclerc stelde afgelopen weekend zijn polepositie onbedoeld veilig nadat hij aan het einde van de kwalificatie crashte bij het uitkomen van het zwembadgedeelte. Daardoor werd de rode vlag gezwaaid, wat betekende dat onder meer Max Verstappen zijn snellere tweede run niet kon afmaken.

Lees ook: FIA bevestigt: ‘Hebben onderzocht of crash van Leclerc tijdens kwalificatie een gemene truc was’

Michael Masi bevestigde eerder al dat de FIA onderzocht of de crash van Leclerc ‘een gemene truc’ was om zijn pole veilig te stellen. Later vertelde de FIA-racedirecteur aan RaceFans dat de Formule 1 ook bekijkt of het een IndyCar-achtige regel wil invoeren. Die regel stelt de wedstrijdleiding in staat coureurs die gele of rode vlaggen veroorzaken tijdens een kwalificatie, te straffen.

“Zoals altijd wanneer er zich iets voordoet, bekijken de FIA, de Formule 1 en de teams de opties en bekijken we de voordelen”, vertelt Masi. “Ik ken de IndyCar-regel, die ook een regel is in een aantal andere internationale FIA-klassen en binnenlandse kampioenschappen over de hele wereld. We zullen ernaar kijken en samen met alle betrokkenen bepalen of de regel geschikt is of niet.”

Toto Wolff lijkt alvast voorstander van de invoering van de IndyCar-regel. “Ik wist niet dat dat de regel was in de VS, maar ik denk dat het een intelligente regel is die verwarring zou voorkomen,” zei de Mercedes-teambaas afgelopen weekend.

Lees ook: Brawn heeft genoeg van ‘beperkingen’ circuit Monaco: ‘Gaan er naar kijken’